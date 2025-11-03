Más del 60% de la carne de moda en la Región se produce en Lorca

El Chato Murciano está de moda. Prueba de ello es su cada vez más frecuente presencia en las cartas y menús de bares y restaurantes de toda la Región; así como el reconocimiento de los consumidores de todo tipo. Lejos quedan ya los tiempos en que apenas quedaban ejemplares en algunos reductos repartidos por la Comunidad Autónoma de esta raza que, curiosamente, fue creada hace más de un siglo en el Centro de Referencia Nacional de Ganadería de Lorca.

Y precisamente en el municipio de Lorca es donde más se ha trabajado para recuperar esta especie en peligro de extinción y donde ahora, además se concentra entre más del 60% de toda la producción actual. Así lo indica a esta Redacción el presidente de la Asociación de Criadores de Cerdo Chato Murciano, Agustín Fernández, que también es natural de la Ciudad del Sol: "entre el 60 y el 70% de la carne de chato sale de aquí. El resto proviene de la zona de Baños y Mendigo, en Murcia, y lo que queda –en producciones pequeñas– está muy repartido", explica.

Ejemplares de 'chato murciano' en la pasada edición de SEPOR. / Daniel Navarro

A este respecto, Fernández explica que la gran mayoría de los 'chatos' son hembras reproductoras, aunque el número de machos también es importante, alcanzando los 300 que, de forma anual, llegan al matadero. "Ahora mismo la cifra está en unos 1.800 cerdos que cada año se estiman listos para producir", apunta. Consultado por las características de los mismos, el presidente de Cachamur indica que el peso ideal para mantener las características diferenciadoras de esta carne en comparación con otras –sabor, jugosidad y terneza– se sitúa entre 140 y 150 kilos, por lo que cada año se comercializan más de 200.000 kilos de esta carne, una cifra que podría aumentar en breve.

El sello era presentado el pasado martes en Sepor. / SEPOR

Y es que, con la próxima implantación definitiva del sello '100% Raza Autóctona' que promueve el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y era presentado en la pasada edición de SEPOR, el número de criadores asociados podría aumentar considerablemente de la quincena actual. "Ya hay varios ganaderos que se están interesando por hacerse socios y conocer esta especie a raíz de la implantación del sello y tenemos buenas expectativas para el futuro", aporta, mostrándose orgulloso del logro: "es un revulsivo, es algo histórico para el Chato Murciano y percibimos que va a haber más movimiento, se va a reconocer más, va a estar más valorado porque es una marca de calidad a nivel nacional".

Un sello que, en porcino, únicamente posee otra raza además de la murciana desde su aprobación definitiva el pasado mes de julio y que se espera los consumidores finales puedan contemplar en breve.

Inspecciones previas

En cuanto al proceso de implantación del sello, el líder de los criadores de esta raza autóctona explica que en la actualidad se están llevando a cabo todas las inspecciones necesarias para emitir las autorizaciones de uso. "Todos los obradores, los establecimientos de hostelería, las carnicerías y establecimientos de venta tienen que ser revisados previamente e inspeccionados periódicamente para cumplir con el pliego de condiciones del Ministerio. Al final, el uso del sello garantiza la autenticidad, la trazabilidad y el sabor genuino de la carne y el control debe ser muy alto", reseña.

Por lo que respecta a la trazabilidad genética, la otra gran 'rama' que controla el indicativo, Agustín Fernández manifiesta que en el sello únicamente pueden incluirse los animales inscritos en el libro genealógico de la raza, administrado por Cachamur: "desde su nacimiento están inscritos con un número único, y ese número –presente en el crotal– se mantiene hasta la llegada del sacrificio e incluso después. Esa trazabilidad identifica y da autenticidad a que lo que al final llega al consumidor, sea de la forma que sea, y certifica que el producto es auténtico, genuino y raza pura", concluye.