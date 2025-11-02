Cientos de casas incomunicadas y en riesgo de inundación: esto es lo que deja el AVE en Tercia, Lorca

Viviendas sin salida a ninguna parte, carreteras que no permiten el paso de peatones, un muro que impide acceder a la ciudad y canalizaciones de agua pluvial que 'apuntan' hacia casas que nunca han tenido problemas con las lluvias. Estas son las consecuencias que ha dejado para los vecinos de la diputación lorquina de Tercia las obras del Corredor Mediterráneo, la faraónica infraestructura que atraviesa de parte a parte una de las pedanías más pobladas del municipio. Y eso que los vecinos han avisado antes, durante y después de los problemas que se generarían.

"La sensación general entre los vecinos es de incertidumbre y, sobre todo, miedo. No han dejado ningún tipo de cauce para el agua que antes discurría sin problemas. Estamos viendo venir que se va a producir una desgracia, la suerte es que aún no ha llovido de manera intensa", explica a LA OPINIÓN Juan Diego Pérez-Chuecos, presidente de la Asociación de Vecinos de Tercia, que señala la zona cerca a la nueva estación de San Diego como la más afectada por las aguas: "han dejado un tubo que apunta directamente hacia las casas... Se han creado problemas que nunca han existido", lamenta.

Protesta de los vecinos de Tercia a principios de 2024. / L.O.

Del mismo modo, Pérez-Chuecos Martínez hace alusión a la poca permeabilidad del corredor en la zona más cercana a la ciudad. "Las entradas naturales que siempre ha habido hacia la ciudad ya no existen. Nos han dejado completamente aislados y no hay manera de que nos escuchen; estamos a la espera de una reunión desde hace meses, hemos contactado con todos los partidos políticos, pero no hay manera", señala.

En este sentido, el líder de la asociación de vecinos recuerda que en los encuentros anteriores que se han mantenido con representantes de ADIF "dicen que sí a todo, pero nunca se queda nada por escrito. Al final todo son promesas vacías y, una vez que se ha terminado la obra, nos quedamos con los problemas que ya se ha avisado que iba a haber sin solucionar".

Problemas de movilidad

No obstante, los problemas para moverse no se limitan al acceso a la ciudad. Según indica este vecino de Tercia, una de las principales carreteras que permitía moverse a los vecinos –muchos de ellos lo hacen a pie– se ha convertido en todo un peligro: "no han dejado nada de arcén y ahora tiene doble quitamiedos, por lo que ya no puede pasar nadie andando con seguridad. No entendemos cómo se ha tomado esa decisión".

Protesta en Tercia, el pasado mes de septiembre. / L.O.

Una decisión que afecta a cerca de un millar de vecinos. "Nos han dejado completamente incomunicados, sobre todo en el caso de los peatones", reclama, haciendo además hincapié en la posibilidad de que se produzcan problemas con el agua de lluvia: "estamos muy pendientes. Veremos a ver lo que pasa con las aguas cuando llueva, porque lo mismo se inundan zonas que antes no se inundaban. No han trabajado bien este tema, no han hecho ningún desagüe hacia ningún sitio. Han hecho los típicos pasos de agua pero hacia abajo, hacia la población... no tiene sentido".

Encuentro pendiente

Con todo, los vecinos no se conforman con la situación. A las numerosas protestas que se han venido convocando durante la ejecución de la infraestructura, se suman los diversos encuentros mantenidos tanto con el Gobierno local como con el principal partido de la oposición, aunque desde hace años no se sabe nada de la entidad responsable del proyecto. "Sabemos que el poder de los partidos locales es limitado. Lo que necesitamos es que vengan los técnicos de ADIF y así poder enseñarles los problemas en el sitio, pero pasan las semanas, los meses, y no atienen nuestras peticiones", aporta.

José Vélez, anterior secretario general del PSRM, junto a los vecinos en abril de 2024. / PSOE Lorca

En relación con este asunto, cabe recordar que en abril de 2024 se producía una reunión entre representantes del Partido Socialista local y regional –entre ellos el anterior secretario general del PSRM, Pepe Vélez– y los líderes de la plataforma Tercia InComunciada. Durante el encuentro, se informaba a los vecinos de que el proyecto se modificaría para mejorar la conexión entre Lorca y Tercia, unas actuaciones que según explica Juan Diego Pérez-Chuecos aún no se han ejecutado. "Se anunció, pero de momento sigue todo igual que estaba. Los problemas se van acumulando y no llega ninguna solución", apostilla el presidente de los vecinos, que termina resumiendo el sentir general de la diputación en dos palabras: "abandono y decepción".