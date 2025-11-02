Aguas de Lorca renueva su campaña escolar para promover el consumo de agua del grifo

Los escolares de Lorca volverán a conocer de primera mano los beneficios de beber agua del grifo. Y lo harán de la mano de Aguas de Lorca que, en colaboración con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), pondrá en marcha a partir del próximo mes de enero una nueva edición de la campaña educativa 'Bebe agua con Grifo', un programa que busca concienciar al alumnado de quinto y sexto de Primaria sobre los beneficios del consumo de agua del grifo, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Durante los próximos meses, profesionales de Aguas de Lorca y de la MCT visitarán distintos centros educativos del municipio para explicar de manera práctica y amena el recorrido que sigue el agua hasta los hogares lorquinos, cómo se controla su calidad y por qué beber agua del grifo es la opción más sostenible y segura.

'Bebe agua con Grifo' vuelve a los colegios de Lorca. / L.O.

Las sesiones, al igual que en las tres ediciones anteriores, serán de carácter didáctico y participativo, combinando una parte teórica con otra práctica, en la que el alumnado podrá utilizar fotómetros para medir la cantidad de desinfectante del agua, manipular el Tornillo de Arquímedes y realizar ensayos con material de laboratorio empleado en los procesos de potabilización. Además, se abordarán temas como el ahorro de agua, la reducción de residuos plásticos y las pequeñas acciones que pueden llevar a cabo las familias para cuidar el entorno.

"Con esta campaña queremos despertar en los más jóvenes la curiosidad por el agua y hacerles partícipes del cuidado de un recurso esencial. La educación ambiental es la mejor herramienta para construir un futuro más sostenible" señalaba Paco Reyes, gerente de la empresa mixta. En este sentido, cabe señalar que ya se ha abierto el proceso de solicitud para que las charlas lleguen a los colegios, pudiéndose enviar por correo electrónico a la entidad.