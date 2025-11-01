Lorca activa puntos de lectura especiales para 'cuidar a los cuidadores'

Los responsables de asistir a personas dependientes o con necesidades especiales de Lorca contarán a partir del 5 de noviembre con rincones específicos destinados a ofrecer material bibliográfico de calidad sobre cómo atenderlas mejor, incluyendo múltiples recursos adaptados tanto para ellos como para las personas cuidadas. La iniciativa, diseñada por la Red Municipal de Bibliotecas, recibe el nombre de 'Rincón lector del cuidador' y consiste en un "espacio de lectura especialmente pensado para ellos, pero que también seguro beneficiará a las personas cuidadas".

Así lo resumía la edil responsable del ramo, Rosa Medina, que concretaba los puntos en que se ubicarán los rincones: "estarán localizados en la Biblioteca Pilar Barnés y sucursales de la Red Municipal, además de los centros de salud urbanos y de pedanías que no cuenten con servicio de biblioteca pública".

Presentación del 'Rincón lector del cuidador' en la biblioteca Pilar Barnés. / L.O.

Al respecto de los materiales disponibles, estos espacios de lectura albergarán libros y recursos sobre cómo atender mejor a las personas a su cargo, guías prácticas para sus tareas diarias y lecturas de promoción del bienestar y el autocuidado. Del mismo modo, se incluirán recursos adaptados para que tanto cuidadores como personas cuidadas y sus familias puedan seguir disfrutando la lectura, así como obras que refuercen y mejoren su labor.

Por todo el municipio

A los citados rincones se sumarán varias maletas itinerantes especializadas, destinadas a residencias y centros de día; y mochilas para familiares cuidadores con material de lectura para el cuidado y autocuidado, así como bolsas identificativas del voluntario. En estas bolsas se incluirá una selección de juegos para favorecer la estimulación cognitiva y guías de lectura especializadas en esta temática.

En relación con este capítulo, Medina Mínguez agradecía a Caser Residencial Alameda la aportación de las mochilas para préstamo de material, así como la donación de libros acerca de la terapia de reminiscencia; y a la Fundación Poncemar, por realizar a impresión de la guía de recomendaciones que se repartirá en las sedes mencionadas.