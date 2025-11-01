CC. OO. denuncia por posibles irregularidades el nombramiento del tribunal selectivo de Administrativo en el Ayuntamiento de Águilas

Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado un recurso contencioso-administrativo, acompañado de la solicitud de suspensión cautelar, en relación al proceso selectivo de tres plazas de Administrativo del Ayuntamiento de Águilas, cuyo inicio está previsto para el próximo 17 de noviembre. El sindicato considera ilegal la composición del tribunal calificador, pues incumple lo dispuesto en las propias bases de la convocatoria.

Según expone CCOO, en las bases aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) se establece de manera clara que el tribunal debe estar formado exclusivamente por funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Águilas, sin embargo, el consistorio ha designado para formar parte del tribunal a personal del Ayuntamiento de Vélez Rubio (Almería), lo que, a juicio del sindicato, supone una vulneración de las propias normas que rigen el proceso.

“El Ayuntamiento de Águilas cuenta con suficiente personal funcionario para constituir el tribunal, sin necesidad de recurrir a una fórmula que contraviene las propias bases del proceso”, ha señalado la organización sindical.

La decisión del sindicato de denunciar el proceso selectivo pretende garantizar la legalidad del mismo y evitar futuras reclamaciones derivadas de dichas irregularidades y posibles perjuicios para las personas participantes del mismo. En este sentido, CCOO denuncia la actitud obstruccionista del teniente de alcalde delegado de Personal y se reserva posibles acciones legales en este sentido, si persiste en dicha actitud de vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical.

Desde el Ayuntamiento afirman que "la selección del tribunal cumple la legalidad y normativa. Este mismo sindicato denunció que no quedaba clara la transparencia en este proceso al que concurrían un elevado número de personas del municipio que podían tener relación con un tribunal compuesto por miembros del Ayuntamiento; ante esa situación se optó por externalizar dicho tribunal (algo permitido por ley) y lo que ahora vuelven a denunciar. Consideramos que es una situación del todo incomprensible que lo que parece buscar es paralizar la administración local con algún tipo de interés partidista".