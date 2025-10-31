Todo listo para que empiece la restauración de la iglesia de San Juan en Lorca

La restauración tanto de la antigua iglesia de San Juan como de su entorno podrá comenzar en los próximos días. Y es que, tras la adjudicación del contrato a la UTE local 'Patrimonio Inteligente-Flores y Martínez' por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana –que financia las obras– a principios de septiembre, la pelota quedaba en el tejado de las autoridades regionales y locales. Así las cosas, después de que el proyecto recibiera el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio, ya cuenta con licencia de obras municipal.

La concejala de Urbanismo, María Hernández, junto a la edil de Fomento y Desarrollo Local, Rosa Medina, lo anunciaban este viernes, destacando que las actuaciones permitirán "no solo restaurar el monumento, sino también otorgarle el valor que se merece, tanto a él como a todo el entorno". En este sentido, cabe recordar que con las obras en San Juan se culminará la recuperación de las iglesias altas de la Ciudad del Sol, muy dañadas tanto por los terremotos de 2011 como por las décadas de abandono.

Iglesia de San Juan, acordonada por el riesgo de derrumbe. / Daniel Navarro

Al respecto del templo, es importante destacar que los trámites para su recuperación estaban pendientes desde 2023, año en que se anunció la intención por parte del ente ministerial de sufragar las obras. Desde entonces, todo quedaba en un limbo administrativo hasta que las intensas lluvias del pasado mes de marzo ponían de manifiesto la necesidad de actuar sobre el inmueble. "Provocaron varios derrumbes y un mayor deterioro de su estructura" recordaba la responsable municipal de Fomento como justificación a las solicitudes del Consistorio para que los procedimientos se tramitaran por la vía de urgencia.

"Los técnicos insistían en la necesidad de actuar con celeridad, porque aun era recuperable buena parte de su magnífica arquitectura interior y de su decoración barroca, incluso las pinturas murales que aún se conservan, elementos originales mantenidos a lo largo del tiempo y que pueden ser puestos en valor", aportaba Medina Mínguez.

Proyecto para rehabilitar San Juan. / L.O.

2,6 millones de euros

En cuanto a los datos técnicos del proyecto, el presupuesto de licitación de la obra es de 2.600.000 euros, que permitirán restaurar, conservar los elementos arquitectónicos existentes y cubrir los espacios abiertos, además de acondicionar el interior para la recuperación y puesta en valor de la iglesia y su entorno. El importe de ejecución material asciende a 1,8 millones de euros, y el Ayuntamiento se hará cargo del proyecto básico y de ejecución, así como de la dirección de la obra, que en total suman casi 63.000 euros.

Dentro del proyecto se contempla la consolidación, restauración y rehabilitación del monumento y su entorno para usos culturales. "Los dos cuerpos principales del templo se van a cubrir con una estructura de madera laminada, forrada exteriormente por una chapa de cinc, sin restar protagonismo a la cúpula principal ni a la torre. En la parte de la sacristía, que tiene bastante altura, está previsto un forjado intermedio, para su mayor aprovechamiento, y en la entrada, en lo que será el nuevo acceso, se ejecutará un vestíbulo con estructura metálica y de vidrio" especificaba la edil de Urbanismo.

Para el Foro Casco Histórico

Por lo que respecta al uso que tendrá la desacralizada iglesia una vez culminen las obras, cabe recordar que albergará la sede del Foro Casco Histórico, que pretende convertirla en un centro de referencia para la interpretación y rehabilitación de fotografía histórica,