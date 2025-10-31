Recurso de CC OO contra el Ayuntamiento de Águilas por el tribunal de unas oposiciones

Comisiones Obreras (CC OO) ha presentado un recurso contencioso-administrativo, acompañado de la solicitud de suspensión cautelar, en relación al proceso selectivo de tres plazas de Administrativo del Ayuntamiento de Águilas, cuyo inicio está previsto para el próximo 17 de noviembre. El sindicato considera ilegal la composición del tribunal calificador, pues incumple lo dispuesto en las propias bases de la convocatoria.

Según expone CC OO, en las bases aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) se establece de manera clara que el tribunal debe estar formado exclusivamente por funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Águilas. Sin embargo, el consistorio ha designado para formar parte del tribunal a personal del Ayuntamiento de Vélez Rubio (Almería), lo que, a juicio del sindicato, supone una vulneración de las propias normas que rigen el proceso.

Desde el Ayuntamiento afirman que «la selección del tribunal cumple la legalidad y normativa. Se optó por externalizar dicho tribunal, algo permitido por ley. Consideramos que esta es una situación del todo incomprensible que lo que parece buscar es paralizar la administración local con algún tipo de interés partidista».