Localizan con vida a un británico de 90 años desaparecido el jueves en Lorca

La Guardia Civil ha localizado en un paraje de la pedanía lorquina de La Parroquia a un nonagenario británico residente en la diputación de Ortillo que desapareció el jueves, al parecer tras haberse desorientado, y lo ha evacuado en helicóptero al hospital de Lorca para que se valore su estado.

El Instituto Armado había desplegado un dispositivo de búsqueda tras la denuncia por la desaparición del anciano, que ha dado resultado minutos antes de las diez de la mañana cuando el hombre ha sido encontrado dentro su coche.

Estaba en una finca de almendros ubicada en la pedanía de La Parroquia, situada a unos siete kilómetros de Ortillo.

Al parecer el hombre se desorientó y no fue capaz de regresar a su domicilio, ha informado la Guardia Civil.