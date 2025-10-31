Emergencias
Localizan con vida a un británico de 90 años desaparecido el jueves en Lorca
Al parecer el hombre se desorientó y no fue capaz de regresar a su domicilio
La Guardia Civil ha localizado en un paraje de la pedanía lorquina de La Parroquia a un nonagenario británico residente en la diputación de Ortillo que desapareció el jueves, al parecer tras haberse desorientado, y lo ha evacuado en helicóptero al hospital de Lorca para que se valore su estado.
El Instituto Armado había desplegado un dispositivo de búsqueda tras la denuncia por la desaparición del anciano, que ha dado resultado minutos antes de las diez de la mañana cuando el hombre ha sido encontrado dentro su coche.
Estaba en una finca de almendros ubicada en la pedanía de La Parroquia, situada a unos siete kilómetros de Ortillo.
Al parecer el hombre se desorientó y no fue capaz de regresar a su domicilio, ha informado la Guardia Civil.
- En directo: Real Murcia-Antequera, en la Copa del Rey
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
- El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: 'Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba