El dispositivo especial por el Día de Todos los Santos toma los cementerios de Lorca

El dispositivo especial con motivo del ‘Día de Todos los Santos’ se encuentra en su fase álgida, por la masiva presencia de público en los cementerios para honrar a sus difuntos. Este viernes se intensificaba la presencia policial en los 15 camposantos del municipio; una situación se mantendrá durante todo el fin de semana.

Ante la masiva afluencia de público que se espera, desde el Ayuntamiento se hacía un llamamiento para que los ciudadanos sigan las señalizaciones colocadas por la Policía Local. "Están perfectamente señalizados los itinerarios para evitar que se produzcan retenciones de tráfico, y se han colocado vallas que impiden que se aparque en las entradas, lo que podría ocasionar dificultades para el acceso peatonal e interferencias en el tráfico de vehículos", explicaba el edil de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas.

Juan Miguel Bayonas (d.) y Antonio David Sánchez (i.) en uno de los cementerios de Lorca. / L.O.

En total, 32 agentes del cuerpo municipal de policía tomarán parte en las labores de vigilancia y control del tráfico. Además, a nivel logístico se han aumentado los contenedores presentes en los alrededores de los cementerios y, en el caso de San Clemente, se ha reforzado con un vehículo adicional la línea de autobús urbano que va desde Apolonia hasta el Hospital General Universitario Rafael Méndez.

"Las normas son las habituales de todos los años, por lo que son conocidas por los lorquinos. Pedimos especial atención en todo momento, pero especialmente en los instantes de mayor presencia de público para evitar retenciones en el tráfico", terminaba Bayonas López.