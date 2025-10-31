Detenidos en Lorca dos componentes de una banda criminal de Cañada Real

Uno de los drones que presta servicio a la Policía Local de Lorca ya ha demostrado su valía. Y lo hacía durante el pasado fin de semana cuando, según fuentes del cuerpo, el dispositivo permitió evitar el robo de decenas de metros de cable en una planta solar ubicada en la diputación de Torrealvilla. Según explicaba el edil responsable del ramo, Juan Miguel Bayonas fueron agentes de la Unidad de Detección e Intervención Policial en Pedanías (UDIP-PEDANÍAS) y del Grupo de Intervención en Seguridad Ciudadana (GISC) quienes llevaron a cabo una actuación conjunta que acabó con la detención de dos individuos por un presunto delito de robo con fuerza.

La operación, que se iniciaba tras el aviso emitido por el sistema de seguridad de las instalaciones, contaba con un operador de dron que, gracias a las capacidades de visión nocturna del mismo, localizaba a cinco personas. "Aunque tres de ellos no pudieron ser localizados por las condiciones del terreno, dos de los sospechosos, de nacionalidad rumana y con numerosos antecedentes por hechos similares, fueron detectados por el dron y detenidos instantes después por los agentes. Ambos pertenecerían a una organización delictiva itinerante asentada en la Cañada Real (Madrid), desplazada a Lorca para cometer el robo", explicaba el concejal.

Uno de los drones policiales, listo para despegar durante su presentación en septiembre. / Daniel Navarro

En este sentido cabe destacar que, durante la inspección, los agentes hallaron varios tramos de cable preparados para ser enrollados, un rollo de unos 25 metros ya dispuesto para su traslado, así como material utilizado para el corte del cableado.

Otras intervenciones

Además del frustrado robo de cable, durante el pasado fin de semana la Policía Local desarrollaba otras tres operaciones en el marco de las actuaciones de prevención y seguridad ciudadana, que permitían: la intervención de un arma y dos detenciones, una por robo con violencia y otra por incumplimiento de la orden judicial. En este último caso, se procedía a detener a un sospechoso que, a pesar de tener vigente una orden de alejamiento de su expareja, se encontraba a escasos 50 metros del domicilio de la misma.