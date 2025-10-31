Cristóbal Casado: "Considero que la política municipal es, sobre todo, escuchar y atender al vecino"

Comentó en su discurso de toma de posesión que su primera reacción al ser propuesto para la alcaldía fue «un no rotundo». ¿Qué le hizo finalmente aceptar el reto de convertirse en alcalde de su municipio?

Principalmente el visto bueno de mi familia y de la militancia. Asumir un cargo tan importante después de la gran gestión de Mari Carmen Moreno era algo a lo que hay que dedicarle mucho tiempo y responsabilidad. El visto bueno de mi familia en el aspecto personal y el de la militancia en el profesional hizo ver todo con otros ojos.

Sucede a Mari Carmen Moreno, a quien definió como «la mejor dirigente de la historia del Ayuntamiento de Águilas». ¿Qué parte de su legado quiere preservar, y en qué aspectos pretende imprimir su propio sello?

Sin duda la cercanía, el compromiso y la capacidad de trabajo fueron pilares fundamentales en la gestión de Mari Carmen y en esas líneas seguiremos trabajando durante los próximos meses. Por diferentes motivos, continúo al frente de varias concejalías y es en esas concejalías donde podré plasmar mi sello de identidad

Lleva diez años en la gestión municipal, con responsabilidad en hasta catorce concejalías. ¿Qué aprendizajes traslada de toda su trayectoria a la alcaldía?

Por diferentes motivos, en las anteriores legislaturas me tocó gestionar concejalías de mis compañeros además de las mías propias y aunque la carga de trabajo fue considerablemente en aumento, a largo plazo genera cierta seguridad a la hora de asumir el cargo de la alcaldía, precisamente por haber tenido que gestionar muchas de las áreas de las que se compone la acción de gobierno. Es importante para asesorar y ayudar a los compañeros que ahora se encargan de esas concejalías.

¿Cuáles son sus principales prioridades en materia de proyectos para el municipio a corto, medio y largo plazo?

A corto plazo y por las dificultades que ha generado esa obra, es muy necesaria la reapertura de la piscina del polideportivo municipal, que se producirá antes de final de año, así como la finalización de la renaturalización de la calle Juan Pablo II. A medio plazo está prevista la conclusión de la rehabilitación de la Casa Ruano. Un edificio emblemático de la ciudad que, gracias a la gestión de Mari Carmen, pasó a ser municipal y donde actualmente se están llevando a cabo las obras de remodelación para finalizar aproximadamente a mediados del año 2026. Y, por otro lado, pese a que el expediente de contratación actualmente se encuentra en fase de licitación, el proyecto más ambicioso en el que se está trabajando es la segunda y última fase de rehabilitación del embarcadero del hornillo. Proyecto cofinanciado con fondos municipales y el 2% Cultural procedente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

¿Y qué peticiones más urgentes le trasladaría al Gobierno regional?

Básicamente aquellas de su competencia y que no se están aplicando en Águilas. En materia de sanidad, la apertura total del Centro Integral de Alta Resolución. En educación, que adapten las aulas de los centros educativos a las temperaturas que sufren tanto alumnos/as como docentes. También está pendiente de acometerse la obra que tiene sin suministro eléctrico al puerto pesquero de Águilas desde el pasado mes de mayo y hay que tener en cuenta que el sector pesquero en Águilas es un agente económico y gastronómico fundamental. Que se dote correctamente, tal y como se merece, el parque de bomberos. Ante los episodios de inundaciones que vivimos recientemente, los bomberos de Águilas no disponían de medios materiales suficientes para atender las necesidades que se producían ante fenómenos meteorológicos.

Ha tendido la mano a la oposición con una palabra clave: «Respeto». ¿Qué tipo de relación espera construir con los grupos opositores y cómo piensa fomentar un clima político más colaborativo?

Considero que el respeto y la lealtad, en la política municipal son necesarios. Evidentemente, cada uno, dentro de su ideología política es poseedor de un acta de concejal para defender los ideales de su grupo político, pero en un Ayuntamiento estamos para atender las necesidades de nuestros vecinos, siempre desde el respeto, puesto que somos los representantes de todos los aguileños. El respeto y la lealtad institucional no solo hay que exigírselo a los demás sino predicar con el ejemplo y en este sentido es donde intentaré fomentar un clima más colaborativo.

Usted nació y creció en Águilas. Si dentro de unos años los vecinos tuvieran que definir su etapa como alcalde en una frase, ¿qué le gustaría que dijeran?

«Fui a ver al alcalde y me atendió». Considero que la política municipal, además de atraer proyectos atractivos para el municipio y mejorar Águilas en todos los aspectos, es también escuchar y atender al vecino que tiene cualquier tipo de problema o necesidad. Lo que para una persona pueda parecer algo sin importancia, a otra le puede estar siendo de gran ayuda y cada vecino o vecina tiene una necesidad diferente. Atender cada una de esas necesidades me gustaría que fuera una de mis prioridades, siendo consciente que no todas estarán en disposición de ser solucionadas.