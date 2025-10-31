Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Cehegín en su punto’, una iniciativa que une senderismo, gastronomía y experiencias únicas para saborear el otoño

Presentación de la iniciativa gastronómica 'Cehegín en su punto'

Presentación de la iniciativa gastronómica 'Cehegín en su punto' / Enrique Soler

Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

El concejal de Comercio y Hostelería en el Ayuntamiento de Cehegín, José Antonio Zafra, y la presidenta de la Asociación de Comercio y Hostelería de Cehegín, Rosalía Bastida, han presentado la iniciativa “Cehegín en su punto”, un programa que une naturaleza, gastronomía y experiencias sensoriales durante el mes de noviembre.

Esta propuesta invita a disfrutar de los paisajes, los productos locales y la buena mesa en un entorno privilegiado

Organizada por la Asociación de Comercio y Hostelería de Cehegín, con el patrocinio de 1001 Sabores y la colaboración del Ayuntamiento de Cehegín, esta propuesta invita a disfrutar de los paisajes, los productos locales y la buena mesa en un entorno privilegiado.

Programación

Cehegín en su punto

Cehegín en su punto / La Opinión

La actividad dará comienzo el próximo domingo 9 de noviembre, con una jornada de naturaleza y gastronomía con una ruta guiada por el entorno natural de El Escobar y una comida campera en el restaurante La Almazara.

La siguiente ruta senderista, será el 30 de noviembre, por el Coto de las Maravillas y comida en el Restaurante Matavinos. Una combinación perfecta de naturaleza, gastronomía y convivencia.

Además, los fines de semana 15-16 y 22-23 de noviembre, varios restaurantes de Cehegín ofrecerán platos micológicos elaborados con productos de temporada. Participan Restaurante El Sol, El Casino de Felymar, Restaurante Utopía, Restaurante La Almazara y Restaurante Matavinos.

Talleres y show Cooking

Para el domingo, 16 de noviembre se ha preparado el taller ‘Micología aplicada a la cocina', que estará impartido por el chef del restaurante ‘Local de ensayo’’, David Martínez. 

El jueves, 20 de noviembre, se llevará a cabo el taller ‘Erótica y Vino', por Bodegas Carreño. Una experiencia sensorial para descubrir cómo los sentidos despiertan el deseo y explorar los matices más sugerentes del vino en un ambiente relajado y divertido.

Por último, el domingo, 23 de noviembre, se celebrará el Show Cooking “Setas y secretos”, impartido por Antonio Carlos Nicolás, profesor del CCT, que incluye degustación de platos micológicos acompañados con cerveza Estrella de Levante.

Todos los talleres serán en la Escuela del Vino.

Entre todas las personas que participen en las actividades y suban sus fotos a la aplicación “Cehegín se lleva” se sorteará una visita para el ganador y sus amigos a la Sala de Catas de Estrella de Levante

Entre todas las personas que participen en las actividades y suban sus fotos a la aplicación “Cehegín se lleva” se sorteará una visita para el ganador y sus amigos a la Sala de Catas de Estrella de Levante.

Domingo, 9 de noviembre

Los participantes podrán disfrutar de una jornada de naturaleza y gastronomía con una ruta guiada por el entorno natural de El Escobar y una comida campera en el restaurante La Almazara.

Precio: 35 € (incluye visita, ruta senderista y comida).

Reserva: 685 09 69 58.

Fines de semana gastronómicos: 15-16 y 22-23 de noviembre

Varios restaurantes de Cehegín ofrecerán platos micológicos elaborados con productos de temporada:

·         Restaurante El Sol

·         El Casino de Felymar

·         Restaurante Utopía

·         Restaurante La Almazara

·         Restaurante Matavinos

Domingo, 16 de noviembre

Taller: Micología aplicada a la cocina.

Lugar: Escuela del Vino.

Hora: 12:00 h.

Impartido por David López, chef del restaurante Local de Ensayo.

Incluye degustación de platos micológicos acompañados con cerveza Estrella de Levante.

Precio: 15 €.

Reserva: 685 09 69 58.

Jueves, 20 de noviembre

Actividad: Taller “Erótica y Vino” (Bodegas Carreño).

Lugar: Escuela del Vino.

Hora: 20:00 h.

Una experiencia sensorial para descubrir cómo los sentidos despiertan el deseo y explorar los matices más sugerentes del vino en un ambiente relajado y divertido.

Precio: 15 €.

Reserva: 685 09 69 58.

Domingo, 23 de noviembre

Taller: Show Cooking “Setas y secretos”.

Lugar: Escuela del Vino.

Hora: 12:00 h.

Impartido por Antonio Carlos Nicolás, profesor del CCT.

Incluye degustación de platos micológicos acompañados con cerveza Estrella de Levante.

Precio: 15 €.

Reserva: 685 09 69 58.

Domingo, 30 de noviembre

Ruta senderista por el Coto de las Maravillas y comida en el Restaurante Matavinos. Una combinación perfecta de naturaleza, gastronomía y convivencia.

Precio: 35 € (incluye visita, ruta senderista y comida).

Reserva: 685 09 69 58.

Participa y gana una experiencia exclusiva

Entre todas las personas que participen en las actividades y suban sus fotos a la aplicación “Cehegín se lleva” se sorteará una visita para el ganador y sus amigos a la Sala de Catas de Estrella de Levante

 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Real Murcia-Antequera, en la Copa del Rey
  2. Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
  3. Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
  4. Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
  5. Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
  6. El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey
  7. Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
  8. Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: 'Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba

‘Cehegín en su punto’, una iniciativa que une senderismo, gastronomía y experiencias únicas para saborear el otoño

‘Cehegín en su punto’, una iniciativa que une senderismo, gastronomía y experiencias únicas para saborear el otoño

El dispositivo especial por el Día de Todos los Santos toma los cementerios de Lorca

El dispositivo especial por el Día de Todos los Santos toma los cementerios de Lorca

Localizan con vida a un británico de 90 años desaparecido el jueves en Lorca

Localizan con vida a un británico de 90 años desaparecido el jueves en Lorca

La Guardia Civil acaba con la mayor 'cocina' de crack de Torre Pacheco: la llevaba una vecina con su esposo y su hijo

La Guardia Civil acaba con la mayor 'cocina' de crack de Torre Pacheco: la llevaba una vecina con su esposo y su hijo

Cristóbal Casado: "Considero que la política municipal es, sobre todo, escuchar y atender al vecino"

Cristóbal Casado: "Considero que la política municipal es, sobre todo, escuchar y atender al vecino"

Estiman en 200 millones las pérdidas por las Zonas de Flujo Preferente en Lorca

Estiman en 200 millones las pérdidas por las Zonas de Flujo Preferente en Lorca

Bullas celebra la VIII Junta de Animeros “Villa de Bullas” con un fin de semana lleno de música, baile y tradición popular

Bullas celebra la VIII Junta de Animeros “Villa de Bullas” con un fin de semana lleno de música, baile y tradición popular

Archena inaugura la Primera Ruta de Turismo de Bienestar de la Región: 'De Archena a Caravaca de la Cruz, un viaje introspectivo'

Archena inaugura la Primera Ruta de Turismo de Bienestar de la Región: 'De Archena a Caravaca de la Cruz, un viaje introspectivo'
Tracking Pixel Contents