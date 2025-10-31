‘Cehegín en su punto’, una iniciativa que une senderismo, gastronomía y experiencias únicas para saborear el otoño

El concejal de Comercio y Hostelería en el Ayuntamiento de Cehegín, José Antonio Zafra, y la presidenta de la Asociación de Comercio y Hostelería de Cehegín, Rosalía Bastida, han presentado la iniciativa “Cehegín en su punto”, un programa que une naturaleza, gastronomía y experiencias sensoriales durante el mes de noviembre.

Esta propuesta invita a disfrutar de los paisajes, los productos locales y la buena mesa en un entorno privilegiado

Organizada por la Asociación de Comercio y Hostelería de Cehegín, con el patrocinio de 1001 Sabores y la colaboración del Ayuntamiento de Cehegín, esta propuesta invita a disfrutar de los paisajes, los productos locales y la buena mesa en un entorno privilegiado.

Programación

La actividad dará comienzo el próximo domingo 9 de noviembre, con una jornada de naturaleza y gastronomía con una ruta guiada por el entorno natural de El Escobar y una comida campera en el restaurante La Almazara.

La siguiente ruta senderista, será el 30 de noviembre, por el Coto de las Maravillas y comida en el Restaurante Matavinos. Una combinación perfecta de naturaleza, gastronomía y convivencia.

Además, los fines de semana 15-16 y 22-23 de noviembre, varios restaurantes de Cehegín ofrecerán platos micológicos elaborados con productos de temporada. Participan Restaurante El Sol, El Casino de Felymar, Restaurante Utopía, Restaurante La Almazara y Restaurante Matavinos.

Talleres y show Cooking

Para el domingo, 16 de noviembre se ha preparado el taller ‘Micología aplicada a la cocina', que estará impartido por el chef del restaurante ‘Local de ensayo’’, David Martínez.

El jueves, 20 de noviembre, se llevará a cabo el taller ‘Erótica y Vino', por Bodegas Carreño. Una experiencia sensorial para descubrir cómo los sentidos despiertan el deseo y explorar los matices más sugerentes del vino en un ambiente relajado y divertido.

Por último, el domingo, 23 de noviembre, se celebrará el Show Cooking “Setas y secretos”, impartido por Antonio Carlos Nicolás, profesor del CCT, que incluye degustación de platos micológicos acompañados con cerveza Estrella de Levante.

Todos los talleres serán en la Escuela del Vino.

Entre todas las personas que participen en las actividades y suban sus fotos a la aplicación “Cehegín se lleva” se sorteará una visita para el ganador y sus amigos a la Sala de Catas de Estrella de Levante.