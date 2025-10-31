El Ayuntamiento continúa en Barranda las reuniones de ‘La piel de cada barrio’ para escuchar las propuestas de los vecinos

La pedanía de Barranda ha sido el destino de una nueva edición del programa de participación ciudadana y gobierno abierto ‘La piel de cada barrio’ que emprendió el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz la pasada legislatura con la finalidad de dar voz a los vecinos, escuchar sus sugerencias y propuestas e informar de las actuaciones realizadas y los proyectos de futuro.

Estos encuentros son importantes porque sobre todo venimos a escuchar a los vecinos y recogemos sus propuestas para ir cubriendo necesidades y mejorando, en la medida de lo posible, aquellas carencias que existan José Francisco García — Alcalde de Caravaca

“Mantenemos desde el primer día un contacto directo con los vecinos, no nos encerramos en los despachos”, ha señalado el alcalde, quien ha destacado que “estos encuentros son importantes porque sobre todo venimos a escuchar a los vecinos y recogemos sus propuestas para ir cubriendo necesidades y mejorando, en la medida de lo posible, aquellas carencias que existan”.

El alcalde, acompañado por el concejal de Participación Ciudadana, otros ediles del equipo de Gobierno y el pedáneo, ha informado a los vecinos de Barranda de varias actuaciones llevadas a cabo recientemente, como la renaturalización y mejora del paraje natural de Las Tosquillas o las gestiones efectuadas para intentar solventar los problemas de suministro de electricidad.

POS en pedanía

Reunión celebrada en Barranda / La Opinión

José Francisco García ha trasladado a los vecinos de la pedanía caravaqueña que próximamente comenzarán las obras de reparación, urbanización y asfaltado de la calle Pedreras, dentro del Plan de Obras y Servicios (POS) financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Igualmente, el alcalde ha recordado programas recientemente puestos en marcha en las pedanías y zonas rurales tales como el Ruralbús, que ofrece servicio de transporte hasta Caravaca, el programa Cercanos, que lleva atención sociosanitaria a las personas mayores, incluso a nivel domiciliario, o el proyecto Era Digital, que se ha implantado en todas las pedanías del municipio para acercar la digitalización.

Por su parte, los vecinos han planteado algunas actuaciones y mejoras en temas de jardinería y limpieza, reciclaje, iluminación, seguridad vial y ciudadana, tráfico, etc.