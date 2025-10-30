Coacción en la oposición de Mazarrón: "O me dan las preguntas o la lío"

«Quiero que sean conscientes de que lo que voy a decir, si no pudiera probarlo, estaría cometiendo un delito». Así introducía el secretario accidental del Ayuntamiento de Mazarrón, Diego Martínez, en el Pleno del martes la coacción que se vivió en el proceso selectivo de las oposicionescelebradas la semana pasada para cubrir 18 plazas de auxiliar administrativo en las que él fue también secretario del tribunal.

Según él, el primer empleado público del Consistorio que denunció la no reserva de plazas para personas con discapacidad en la OEP 2024 «encerró a un miembro del tribunal, empleado directo suyo, o sea, subordinado directo, y le dijo: ‘O me dan las preguntas para mi nuera o la lío’».

Varios funcionarios del Ayuntamiento denunciaron que no se había reservado ningún cupo para personas con discapacidad, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep). Tras la denuncia hecha por el secretario accidental, desde la bancada ‘popular’ se exigió que eso debía denunciarlo «en un juzgado».

Miren, yo no pensaba que en un examen del Ayuntamiento, de la Administración local, podía ver lo que he visto Diego Martínez — Secretario accidental del Ayuntamiento de Mazarrón

Martínez dijo que le ha costado «mucho daño personal que se haga el examen limpio» y dijo que ya había acudido a los tribunales. «Miren, yo no pensaba que en un examen del Ayuntamiento, de la Administración local, podía ver lo que he visto», señaló.

El secretario accidental de la Corporación defendió que desde la Junta de Personal sí se calculó el cupo para las personas discapacidad para realizar la OEP, pero se hizo «sobre las plazas que no eran de estabilización» y que, «como daba cero con algo, pues no se reservó ninguna».

Sobre la solución tomada por el Ayuntamiento ante la denuncia de asociaciones del Tercer Sector de reservar para discapacidad las dos plazas libres del puesto de administrativo pendientes de ejecutar, Martínez explicó que, «cuando un acto administrativo tiene un error —un vicio—, la Ley del Procedimiento Administrativo da siete causas por las que el acto es nulo de pleno derecho». Sin embargo, entiende que el cupo vulnera el derecho a una discriminación positivo, pero no vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, por los que sí que habría que anular todo el proceso.

Desde el Partido Popular se quejaron de que el alcalde, Ginés Campillo, hubiera permitido que el secretario respondiera a preguntas hechas hacia el edil de Personal, Jorge Durán González.

Puede ver la intervención completa del secretario accidental a partir de la hora y 25 minutos: