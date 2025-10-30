Bullas celebra la VIII Junta de Animeros “Villa de Bullas” con un fin de semana lleno de música, baile y tradición popular

El municipio de Bullas se prepara para vivir un fin de semana lleno de música, baile y raíces con la celebración de una nueva edición de la Junta de Animeros “Villa de Bullas”, que tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre. Esta cita, ya consolidada en el calendario cultural de la localidad, se ha convertido en un referente para los amantes de la cultura popular y la música tradicional, ofreciendo un programa repleto de actividades para todas las edades.

El viernes 31 de octubre, a las 20:30 horas, el Centro Social de La Cruz (C/ Hospital, 6) acogerá una noche de coplas populares de los siglos XVIII y XIX con Paco Frutos y Tomás García, en una velada muy especial que conmemora el décimo aniversario de los Animeros de San Blas. Será una oportunidad única para revivir la esencia musical de nuestra tierra.

El sábado 1 de noviembre, a las 12:00 horas, en el mismo espacio, se celebrará un taller infantil de castañetas dirigido a niños y niñas de 7 a 11 años, donde podrán crear y aprender a tocar su propio instrumento tradicional. Por la noche, a las 20:30 horas, las Bodegas del Rosario (Av. de la Libertad, s/n) serán escenario del Concierto-Degustación con Casa Corazón, una experiencia sensorial que combina música tradicional y gastronomía local.

El mercadillo “El Zacatín” será el punto de partida de la fiesta con animación y baile popular junto a las cuadrillas participantes

El domingo 2 de noviembre, a las 11:00 horas, el mercadillo "El Zacatín" será el punto de partida de la fiesta con animación y baile popular junto a las cuadrillas participantes. A las 12:00 del mediodía, en la Plaza de España, se celebrará la Gran VIII Junta de Animeros "Villa de Bullas", que contará con la participación del Grupo Tradicional Hoyo Guarde (Riópar, Albacete), la Cuadrilla de Ánimas de Almaciles (Granada) y la Cuadrilla de Auroros de Santomera (Murcia).

“Durante todo el fin de semana, Bullas se convertirá en un espacio de encuentro, convivencia y celebración de la música tradicional, reafirmando su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial. Un evento que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la cultura popular en un ambiente festivo y acogedor” señaló el concejal de Cultura, Antonio José Espín durante la presentación.

Bullas conmemora el “Mes de los Santos” con una ruta guiada por la historia del cementerio local

El mes de noviembre, conocido como el “Mes de los Santos”, invita a la reflexión, al recuerdo y a rendir homenaje a quienes nos precedieron. En este contexto, el Ayuntamiento de Bullas organiza, un año más, una ruta guiada por el cementerio municipal, una experiencia única que combina historia, patrimonio y tradición.

La actividad se celebrará los domingos 9 y 16 de noviembre, a las 16:30 horas, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de descubrir los secretos e historias que guarda este emblemático lugar.

Durante el recorrido, se abordará la evolución del cementerio y se recordará la vida de algunos de los personajes más destacados que descansan en él.

El punto de encuentro será la entrada principal del cementerio de Bullas. La actividad tiene un coste de 2 euros por persona y la inscripción se puede hacer en el Informajoven. Las plazas son limitadas.

Esta iniciativa, organizada con respeto y sensibilidad, pretende poner en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio, promoviendo además el conocimiento de sus tradiciones más arraigadas.