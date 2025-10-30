El Gobierno regional destina un millón para rehabilitar viviendas en los Barrios Altos de Lorca

Los Barrios Altos de Lorca serán objeto de una ayuda por valor de casi un millón de euros procedentes de las arcas de la Comunidad Autónoma. Esta subvención, aprobada en el transcurso del Consejo de Gobierno autonómico celebrado este jueves, era propuesta por el consejero de Fomento e Infraestructuras y llegará directa al Ayuntamiento para que se puedan acometer actuaciones de rehabilitación, nueva edificación y regeneración urbana en los barrios altos de la ciudad: Santa María, San Pedro y San Juan.

"Este apoyo económico beneficiará a áreas abandonadas, obsoletas o en declive en las que exista chabolismo o infravivienda", señalaban fuentes del Ejecutivo regional, que detallaban las actuaciones que permitirá ejecutar la subvención. En concreto, los 990.886 euros permitirán rehabilitar 12 viviendas municipales; reedificar por completo otras siete –cuatro municipales y tres privadas– y demoler otras cuatro viviendas propiedad del Ayuntamiento. Asimismo, la inversión permitirá regenerar dos espacios públicos degradados.

Parte del barrio de Santa María desde la iglesia que le da nombre. / Daniel Navarro

"Se llevarán a cabo actuaciones de rehabilitación y acondicionamiento de viviendas, con el objetivo de destinarlas a familias en situación de vulnerabilidad social y económica. De esta forma, se promueve la cohesión social, la recuperación del patrimonio urbano y la mejora del entorno natural", señalaban desde la Comunidad. En cuanto a la forma de pago de la ayuda, se realizará de forma anticipada y con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

Natur-W

Al respecto de los Barrios Altos, cabe recordar que en breve comenzarán las obras enmarcadas en el proyecto Natur-W. Financiado con casi 5 millones de euros procedentes de la Unión Europea, en este caso se acometerá la rehabilitación de varias viviendas municipales, así como de los antiguos depósitos de agua de Santa María y, como capítulo más relevante, de la antigua cárcel de la ciudad.