Archena inaugura la Primera Ruta de Turismo de Bienestar de la Región: 'De Archena a Caravaca de la Cruz, un viaje introspectivo'

El Balneario de Archena ha sido el escenario elegido para la presentación de la Primera Ruta de Turismo de Bienestar de la Región de Murcia, bajo el lema 'De Archena a Caravaca de la Cruz, un viaje introspectivo'.

La iniciativa tiene como objetivo posicionar el turismo de salud, naturaleza y cultura como eje estratégico del desarrollo turístico regional

La iniciativa, impulsada por la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar (AITB) dentro del proyecto “Experiencias Turismo Bienestar España”, tiene como objetivo posicionar el turismo de salud, naturaleza y cultura como eje estratégico del desarrollo turístico regional.

Durante el acto, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, destacó la importancia del municipio “como punto de partida de esta ruta y su papel clave en el turismo de bienestar a nivel nacional”.

“Hablar de Archena es hablar de salud, cultura, naturaleza y hospitalidad. Somos un destino termal histórico en un enclave privilegiado, con el río Segura como columna vertebral y una oferta turística de calidad. El Balneario de Archena es nuestro buque insignia, referente en España y a nivel internacional por sus aguas mineromedicinales y sus programas de bienestar”, afirmó la regidora.

La alcaldesa agradeció a la AITB por incluir a Archena en este ambicioso proyecto, señalando que el municipio “estará a la altura de las expectativas y necesidades de todos los visitantes”.

Datos turísticos

la alcaldesa de Archena un momento antes del acto / La Opinión

Además, subrayó los excelentes resultados turísticos que consolidan a Archena como destino de referencia en el segmento de salud y descanso, “850 plazas hoteleras,85% de ocupación media anual, con picos del 91% y pleno total en el Balneario”. Asimismo, se refirió a los más de 120.000 visitantes y 180.000 pernoctaciones en 2024, cifras que siguen creciendo durante 2025”.

850 plazas hoteleras,85% de ocupación media anual, con picos del 91% y pleno total en el Balneario Patricia Fernández — Alcaldesa de Archena

Un camino vertebrador del territorio

El alcalde de Caravaca, José Francisco Garcia, junto a la regidora calasparreña, Teresa Garcia / Enrique Soler

Por su parte, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, puso en valor esta iniciativa definiéndola como “plantear el turismo un tanto diferente, disfrutar del territorio de una forma inmersiva y vivir como los ciudadanos a donde uno viaja”, en este sentido destacó los lugares que atraviesa el nuevo itinerario, “desde el balneario de Archena que es una maravilla, atravesando el Valle Ricote, enganchando con el camino de la Vera Cruz por Cieza, Calasparra y Moratalla hasta Caravaca”. García recordaba que son municipios que ofrecen una gran oferta de patrimonio, cultura y espiritualidad, así como experiencias en torno a sus tradiciones”.

La nueva ruta de bienestar integrará en un solo itinerario los elementos de agua, naturaleza y cultura

La nueva ruta de bienestar recorrerá los municipios del Valle de Ricote, Cieza, Calasparra y Moratalla, culminando en Caravaca de la Cruz, integrando en un solo itinerario los elementos de agua, naturaleza y cultura que caracterizan a la Región de Murcia.