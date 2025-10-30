Estiman en 200 millones las pérdidas por las Zonas de Flujo Preferente en Lorca

En caso de que la última ampliación de las Zonas de Flujo Preferente en Lorca sea aprobada, el municipio sufrirá un perjuicio económico de unos 200 millones de euros. Esta era la principal conclusión que se extraía del encuentro mantenido este jueves entre representantes de la Administración local y de la patronal lorquina, producido a escasas horas del fin del plazo designado para presentar alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al respecto de esta cuestión.

Y es que, según las estimaciones del Ayuntamiento, la modificación planteada por la Confederación Hidrográfica del Segura supone un aumento del 50% con respecto a la superficie afectada por esta calificación en el reglamento actual. "Con esta nueva actualización se alcanzan las 3.500 hectáreas afectadas en el municipio", concretaba el alcalde, Fulgencio Gil, que se reunía con los presidentes de CECLOR y la Cámara de Comercio, Juan Jódar, y Juan Francisco Gómez, respectivamente, además de otros representantes de colectivos empresariales.

Encuentro mantenido en Ceclor para tratar los últimos cambios en las Zonas de Flujo Preferente. / Daniel Navarro

Localizados principalmente en las diputaciones de La Escucha, Purias, Torrecilla, Campillo y Cazalla, de ser aprobada la modificación los terrenos afectados perderían gran parte de su valor, puesto que, entre otras cosas, ya no se podría construir en ellos. "Hay miles de familias encaminadas a la ruina si esto no se soluciona", señalaba el regidor, que hacía hincapié en que la expansión no significa necesariamente un aumento de la seguridad frente a inundaciones en el valle del Guadalentín.

"Seguimos sin entender qué criterios han seguido para llegar a este punto. En el último documento, y van cuatro actualizaciones, se incluyen nuevas áreas, pero dejan fuera otras que realmente tienen riesgo de inundación. ¿Cuántos mapas y cuántas líneas de colores en un papel vamos a tener que ver más?", lamentaba Gil Jódar, que conminaba a los entes responsables de señalar las Zonas de Flujo Preferente a escuchar las alegaciones: "esperemos que no pase como en anteriores ocasiones y la Confederación y el Ministerio tengan en cuenta nuestras reclamaciones, porque está en juego la vida de seres humanos, la pérdida de sus hogares, de sus granjas y animales… Solo pedimos coherencia, profesionalidad y rigor técnico; y que se acabe todo esto de una vez, porque ya son muchos años los que se está haciendo sufrir a miles de familias".

Apuesta por las infraestructuras

En sintonía con las declaraciones de Fulgencio Gil se mostraba la Plataforma de Afectados por la Inundación de Lorca, que casi desde aquel fatídico 28 de septiembre de 2012 –cuando se produjo la última gran riada del municipio– ha venido reclamando la construcción de infraestructuras de defensa contra las inundaciones.

Detalle de la pancarta portada por miembros de PAILOR en su última protesta. / Daniel Navarro

"Nuestra principal crítica es que los nuevos mapas evidencian la renuncia de la CHS a ejecutar soluciones reales y estructurales para el control de avenidas. Se constata una clara estrategia de sustituir la necesaria inversión en infraestructuras (presas de laminación, diques de contención y encauzamientos) por la imposición de restricciones de uso que limitan de forma severa el desarrollo urbanístico, agrícola y económico de la zona", señalaban desde la entidad a través de un comunicado emitido este jueves.

En este sentido, desde PAILOR acusaban a la Confederación de "inflar artificialmente" las zonas afectadas por la última modificación debido a un "grave error técnico en la cartografía presentada", además de confundir "deliberadamente" las 'Zonas Inundables' con las 'Zonas de Flujo Preferente' sin tener en cuenta las obras ejecutadas tras la última inundación.

Malestar por el AVE

Por último, los vecinos de afectados por la ampliación de las Zonas de Flujo Preferente reclamaban a la CHS una explicación "ante la contradicción que supone prohibirnos edificar en estas zonas, mientras se permite la ejecución de grandes infraestructuras como el AVE en áreas igualmente afectadas". A este respecto, desde PAILOR señalaban que el proyecto del Corredor Mediterráneo se está ejecutando "sin garantías suficientes de drenaje ni protección frente a inundaciones"; para terminar reclamando la ejecución de las obras hidráulicas pendientes "que garantizarán la seguridad y permitirán el desarrollo de la comarca".