Las primeras subastas de solares del Casco Histórico de Lorca llegarán antes de verano

Antes de la llegada del verano de 2026 podrían salir a subasta pública los primeros solares del Casco Histórico incautados por el Ayuntamiento. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, así lo desvelaba tras detallar los terrenos que, próximamente, recibirán un ultimátum de Urbanismo para iniciar el proceso de reconstrucción o ser expropiados.

Ubicados en el último eje de actuación del Plan de Reconstrucción Forzosa del Casco Histórico, los solares se encuentran en el eje conformado por las calles Lope Gisbert y Nogalte. "Son de gran importancia, por situarse en el recorrido habitual de los turistas, es una zona repleta de monumentos, museos y casas solariegas", señalaba Gil Jódar al respecto.

Fulgencio Gil durante su comparecencia. / L.O.

En cuanto al estado del proceso iniciado en octubre de 2023, el alcalde informaba de que más de la mitad de los propietarios a los que se les ha reclamado el inicio del proceso –que suman 35– ya lo ha hecho. "Unos están en obras, otros en la recta final de excavaciones arqueológicas o redactando proyectos... la casuística es muy variada, pero el proceso de reconstrucción avanza", explicaba.

Más de medio centenar

"Estamos trabajando en 52 solares. Hay calles que aglutinan no solo solares, sino también viviendas que precisan de atención. Entre las más concurridas por estas características está la calle Cava, con 12 solares, pero también destacan Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo y Selgas. Es todo un desafío urbanístico, pero las pretensiones van más allá de reconstruir los solares que quedaron vacíos y rehabilitar las viviendas en ruinas. Nuestro interés es la recuperación económica y residencial de toda la zona", terminaba Fulgencio Gil.