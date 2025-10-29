Los municipios del Guadalentín se unen en Lorca para coordinar la respuesta a emergencias

Los ayuntamientos de la comarca del Guadalentín ya cuentan con un protocolo intermunicipal para mejorar la respuesta conjunta a emergencias y catástrofes. El plan, que se presentaba este miércoles en el centro de emergencias de la Ciudad del Sol, integra a los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras, Totana, Aledo, Águilas y Caravaca de la Cruz –una zona en la que habitan más de 200.000 habitantes– y pretende coordinar actuaciones conjuntas en materia de emergencias, protección civil y gestión de riesgos que afecten a los diferentes territorios.

"Los municipios firmantes comparten características geográficas, climatológicas y socioeconómicas similares que los hacen especialmente vulnerables ante determinados riesgos naturales y antrópicos, tales como inundaciones, incendios forestales, terremotos, accidentes industriales o emergencias de protección civil de carácter extraordinario", explicaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que presidía el encuentro.

Una de las reuniones mantenidas en el encuentro. / L.O.

En este sentido, Gil Jódar ponía de manifiesto que la experiencia de eventos pasados como los terremotos de 2011 o las diversas inundaciones eran la mejor muestra de que "la cooperación y la solidaridad institucional" son necesarias "para garantizar una respuesta rápida, eficaz y coordinada". Así, los Ayuntamientos integrados en el Protocolo colaborarán entre sí en situaciones de grave riesgo declaradas catástrofe, emergencia o calamidad pública, aportando los medios materiales, humanos y económicos necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el convenio de colaboración, así como en situaciones que requieran la adopción de medidas especiales de coordinación entre los distintos servicios operativos sin necesidad de ser emergencias.

Herramienta estratégica

Al respecto del convenio, fuentes municipales destacaban su utilidad como herramienta estratégica. "Refuerza el apoyo interadministrativo y el aprovechamiento racional de los recursos públicos, en beneficio directo de la ciudadanía; y viene a mejorar la cooperación intermunicipal en materia de emergencias y catástrofes, constituyendo un instrumento esencial de gestión pública para garantizar la seguridad de las respectivas poblaciones, con una respuesta coordinada y solidaria ante situaciones que exceden la capacidad operativa de un solo municipio", destacaban estas voces.

Diferentes cuerpos de Emegencias acudían a la cita. / L.O.

Jornada sobre la DANA

Tras la reunión de presentación del Protocolo conjunto, se inauguraba una sesión técnica sobre las 'lecciones aprendidas en la DANA de Valencia'. Precedida por un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la trágica jornada de la que este miércoles se cumplía un año, en la misma también tomaban parte representantes de los Ayuntamientos de Vélez Blanco, Pulpí, y Huercal Overa, así como el entonces concejal de Emergencias de Chiva, Ramón Lemos.

"Todos los participantes comparten similitudes con nuestro territorio y son limítrofes con Lorca", aportaba el regidor lorquino, que significaba al respecto de la jornada técnica: "se trata de una puesta en común centrada en la experiencia de las intervenciones, ya que la mayor parte de los municipios que estamos aquí participamos de una u otra forma en la rehabilitación tras la catástrofe de Valencia o hemos vivido situaciones de riesgo ante sucesos de magnitud, poniendo a prueba a profesionales, medios y las propias actuaciones realizadas".