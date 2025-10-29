Más de medio millar de cofrades de Lorca se trasladarán a Murcia para La Magna

Las cofradías de Lorca realizarán un despliegue sin precedentes con motivo de la Procesión Magna de Murcia. Tanto es así, que más de medio millar de lorquinos se desplazarán para tomar parte en el cortejo, a los que se sumarán centenares de simpatizantes y apasionados de la Semana Santa que viajarán en las decenas de autobuses fletados para la ocasión.

"Lorca hará historia al llevar a la capital de la Región dos de sus tronos más emblemáticos que desfilan en la Semana Santa lorquina y que estarán arropados por miles de cofrades que acudiremos para dar testimonio de nuestra fe" señalaba el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, durante la presentación de la expedición lorquina.

El misterio de la Corononación de Espinas (i.) y el Cristo del Rescate (d.) participarán en el cortejo. / Elisabet Soto

En este sentido, cabe recordar que en el desfile tomará parte el trono del Cristo del Rescate, del Paso Blanco, y el del Misterio de la Coronación de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, del Paso Azul, con sus respectivos cortejos; además de la Agrupación Musical del Paso Encarnado, que abrirá el cortejo conformado por 14 pasos de 11 municipios diferentes.

Toda la semana

Además de la procesión, los pasos tomarán parte en diversos actos a lo largo de la semana previa en la capital del Segura. Así, el Cristo del Rescate, del Paso Blanco, permanecerá expuesto desde el 8 de noviembre en la iglesia de San Antolín, donde el día 12 se celebrará una eucaristía en su honor. Además, entre los días 12 y 15 de noviembre, el Paso Blanco realizará una exposición en la ermita del Pilar, sede del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

Por su parte, la Hermandad de Labradores, Paso Azul, ha organizado una conferencia que impartirá el archivero lorquino Eduardo Sánchez Abadie el día 13 de noviembre, una exposición extraordinaria en la iglesia del Carmen y el hermanamiento con la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, conocida popularmente como los ‘Coloraos’.