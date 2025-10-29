Semana Santa
Los cromos de la Semana Santa de Lorca viajan a Murcia por la Procesión Magna
CromoSS Publicaciones pone a la venta un álbum especial con motivo del Jubileo de las Cofradías de la Diócesis de Cartagena
La Semana Santa de Lorca ya no será el único gran evento cofrade de la Región de Murcia en contar con un álbum de cromos especial. Y es que, con motivo del Jubileo de las Cofradías de la Diócesis de Cartagena –que culminará con una procesión el próximo 15 de noviembre por las calles de la capital autonómica– los autores del álbum lorquino también pondrán a la venta una publicación especial.
"Rendirá homenaje a la fe, la historia y el patrimonio cofrade de toda la Región de Murcia", señalaban a esta Redacción los promotores, que ponían de relieve la estrecha colaboración mantenida durante el proceso de desarrollo del álbum con el Comité Organizador del Jubileo de las Cofradías.
Al respecto de CromoSS Magna, cabe destacar que reúne 74 cromos distribuidos en 14 pliegos, dedicados a las 14 cofradías procedentes de distintas localidades de la Diócesis que toman parte en la iniciativa diocesana y, a diferencia del puesto a la venta en la Ciudad del Sol durante la última Semana Santa, se presentará en formato de colección completa y de número limitado.
Ya a la venta
"Cada cromo representa una historia, una hermandad y una parte esencial de nuestra identidad religiosa. Con CromoSS Magna hemos querido unir en un solo proyecto a todas las cofradías de la Diócesis en torno al Jubileo", señalaban los promotores durante la presentación del álbum, efectuada este miércoles frente a la Catedral de Murcia. Ya disponible para su adquisición, la compra puede realizarse en la web oficial www.cromoss.es con envío a domicilio o recogida en el punto oficial de venta de productos del Jubileo, Fervor Nazareno.
