La ampliación de la escuela 'Colorines' de Archena permite crear 33 nuevas plazas gratis para menores de 3 años

La ampliación de la escuela infantil municipal 'Colorines' de Archena ha permitido que el centro se amplíe con dos nuevas aulas y 33 plazas gratuitas para niños menores de tres años, según informaron fuentes de la Comunidad y del Ayuntamiento en sendas notas de prensa.

Esta actuación permite reforzar la oferta educativa pública y gratuita en el municipio, dando respuesta a la creciente demanda de plazas en esta etapa educativa.

En el acto de inauguración, celebrado este miércoles, han intervenido el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández.

Marín ha destacado que "el Gobierno regional ha incrementado este curso en más de 1.000 el número de plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años en toda la Región de Murcia, hasta superar las 8.700 plazas en colegios públicos, escuelas infantiles de la Comunidad, escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y gestión por parte de los ayuntamientos, colegios concertados y escuelas infantiles privadas. En total, este curso se han incorporado más de 50 nuevas aulas donde se ofrecen por primera vez plazas de 0-3 años gratuitas".

Por su parte, Fernández ha destacado "el compromiso y el esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional con la educación pública y con la creación de nuevas plazas gratuitas en el primer ciclo de Infantil, facilitando la conciliación ampliando los servicios públicos que más benefician a las familias archeneras".

La escuela infantil municipal 'Colorines' dispone, tras la ampliación, de un total de 206 plazas y cuenta con 13 aulas para niños de 0-3 años. Las nuevas instalaciones albergan dos unidades de primer ciclo de Educación Infantil, una de 1-2 años y otra de 2-3 años, con un total de 33 plazas.

Las obras, llevadas a cabo por el Ayuntamiento gracias a una subvención de la Comunidad, han consistido en la construcción de un aula nueva con cambiador, con una superficie de 64 metros cuadrados, y la adecuación y reforma de un aula existente, con una superficie de cerca de 50 metros cuadrados.

La inversión es de 200.000 euros y ha sido financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).