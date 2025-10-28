Vox rompe el pacto con el PP en Yecla y sale del Gobierno

Vox ha anunciado este martes que da por roto el acuerdo con el PP que había posibilitado un Gobierno municipal de coalición en Yecla debido a las "reiteradas faltas de lealtad y los incumplimientos del Partido Popular".

La formación, tras "agotar todos los esfuerzos por mantener una colaboración leal, se ha visto "obligada" a pasar a la oposición, donde ejercerá una labor “leal y contundente” en defensa de los intereses de los yeclanos, aseguran en el comunicado.

Desde Vox insisten en que las "continuas deficiencias en la gestión han retrasado todos los proyectos públicos en el municipio". Entre ellos el desarrollo de un plan urbano que, para los de Abascal, pone en jaque a los pequeños comercios, así como la reversión de la Feria del Mueble, la implementación de la Agenda 2030 con la elaboración del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Yecla o la unión del PP de Yecla a las iniciativas de IU "para atacar y criminalizar las políticas en materia de inmigración ilegal e inseguridad de Vox". Estos son sólo algunos de los motivos que han hecho volar el acuerdo de Gobierno.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Consistorio, el portavoz del Grupo Municipal Vox Vicente Quiles, ha lamentado que "el PP haya convertido el acuerdo de gobierno en papel mojado, obstaculizando la gestión de la formación y desoyendo los compromisos adquiridos". “No somos súbditos, sino socios”, han subrayado desde VOX, destacando que su decisión responde a un ejercicio de “obligación y responsabilidad” hacia sus votantes y sus principios.

Quiles ha enfatizado su compromiso con la transparencia y la lealtad, habiendo tendido la mano en numerosas ocasiones para mantener la estabilidad del gobierno municipal. Sin embargo, "la falta de reciprocidad por parte del PP y de la alcaldesa, Remedios Lajara, ha hecho insostenible la continuidad en el Ejecutivo local". “Nos duele marcharnos, pero nuestra prioridad no son los cargos, sino la lealtad a nuestros votantes y nuestros principios”, ha afirmado.

Vox ha lamentado que "los continuos impedimentos del PP" hayan frustrado la posibilidad de impulsar más proyectos para Yecla. Ahora, desde la oposición, la formación promete seguir trabajando por un municipio “próspero y seguro”, manteniendo su integridad "frente a posibles ataques del bipartidismo". “Vox no es la muleta del PP”, ha declarado.

“No nos duele dejar nuestra posición, como ya demostramos saliendo de los gobiernos regionales cuando el PP rompió los pactos de gobierno, lo que ocurre también hoy en Yecla. Somos perfectamente conscientes de la decisión que hemos tomado, pero Vox no es la muleta del PP. Vox sólo sirve al interés general de todos los yeclanos. Tenemos nuestra conciencia bien tranquila, porque hemos trabajo por y para los yeclanos sin otro aliciente más que su bienestar”, ha culminado el portavoz.