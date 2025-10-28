La selección genética en ganadería se presenta en Sepor de Lorca como un impulsor de la productividad

Este martes en el marco de Sepor arrancaba el evento más importante de cuantos se celebran estos días en las diferentes salas de Ifelor: el Simposium Internacional de Porcinocultura. A lo largo de la primera jornada –centrada en analizar los retos que afronta el sector porcino en la actualidad así como en tratar de vislumbrar el futuro de una producción ganadera de gran relevancia a nivel local y regional– destacaba una presentación orientada a poner de manifiesto el valor de la selección genética como elemento clave a la hora de hacer a los animales más resistentes a los riesgos sanitarios y ambientales.

Según explicaba a esta Redacción Pedro Ignacio Barnés, veterinario y director técnico de ‘Nediver Axiom’, los estudios liderados por este laboratorio de origen francés habrían demostrado que la selección genética de los animales propiciaría una "mejor capacidad de respuesta a los actuales desafíos" por parte de los ejemplares analizados. Concretamente, se examinaban marcadores de robustez y de resistencia a enfermedades, constatándose que implantar estas técnicas deriva en una mejora de la producción.

Sesión celebrada este martes en Ifelor. / Daniel Navarro

"Ahora trabajamos para localizar marcadores que indiquen resistencia al síndrome reproductivo y respiratorio porcino [una de las enfermedades más graves de cuantas afectan a este tipo de ganado], así como en identificar marcadores de resistencia para implementar también en el proceso de selección", señalaba Barnés, que recordaba que estas técnicas se han venido utilizando tradicionalmente en las explotaciones porcinas. "La selección genética permite complementar la estrategia que se ha venido utilizando tradicionalmente de manejo, vacunas y tratamientos antibióticos. De esta forma, conjugando diferentes esfuerzos, podremos adaptar a los animales para hacer frente a diversas casuísticas", terminaba el veterinario experto en genética.