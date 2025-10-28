El PSOE propone declarar Villa Alegría Bien de Interés Cultural

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en la que propone iniciar los trámites necesarios para que la residencia conocida como Villa Alegría y sus jardines sean declarados Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La propuesta busca garantizar la conservación y protección de este inmueble histórico, uno de los pocos ejemplos de la arquitectura residencial decimonónica que se conservan en el municipio, y que estuvo vinculado a figuras relevantes de la historia local y nacional como el General Julián González Parrado o Antonio Tárraga Escribano y Encarnita Segura, empresarios que contribuyeron al desarrollo económico y social de San Pedro del Pinatar.

Desde el PSOE destacan que la declaración de “Villa Alegría” como BIC abriría la puerta a su recuperación y puesta en valor como espacio de interés cultural, social y turístico, convirtiéndose en un punto de referencia para vecinos y visitantes.

“La Historia local es una de las asignaturas pendientes de este Ayuntamiento y debemos empezar a trabajar ya mismo para su puesta en valor. San Pedro del Pinatar tiene rincones con una enorme riqueza patrimonial y cultural que no podemos seguir dejando en el olvido”, ha señalado el portavoz socialista, José Lorenzo Martínez Ferrer.

La moción también incluye la solicitud de que se adopten medidas de protección preventiva para preservar el edificio y su entorno mientras se tramita la declaración como BIC, así como que se dé traslado del acuerdo a la Dirección General de Patrimonio Cultural y al Ministerio de Cultura.

Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio pinatarense y la promoción de la identidad histórica del municipio.