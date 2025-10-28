El Palacio de Guevara de Lorca recupera la Oficina de Turismo

14 años ha tardado en volver la Oficina de Turismo de Lorca hasta su emplazamiento original. Este martes se procedía a la apertura de la renovada instalación turística, que regresa al Palacio de Guevara tras la adecuación del bajo que la acogió entre los años 1986 y 2011. "Ha sido concebida para ajustarse a las necesidades del siglo XXI: moderna, funcional, accesible, céntrica, fácil de localizar y digitalizada", significaba el edil de Turismo, Santiago Parra, durante el acto de apertura de la oficina a la que a partir de ahora deberán dirigirse propios y extraños para conocer la oferta turística del municipio así como para adquirir las entradas para acceder a la propia 'Casa de las Columnas'.

Interior de la nueva Oficina de Turismo de Lorca. / L.O.

"Volver aquí es cerrar un círculo. Este edificio, joya del barroco lorquino, es el mejor escaparate posible de nuestra historia y de nuestra identidad. Abrir sus puertas al turismo es, sin duda, la mejor forma de proyectar Lorca al mundo", aportaba el concejal, que recordaba las distintas ubicaciones por las que ha pasado el servicio.

"A lo largo de estos años, además de su apertura inicial en el Palacio de Guevara, la Oficina ha estado ubicada en diversos puntos de la ciudad: el Centro de Visitantes (antiguo Convento de la Merced), junto a la Muralla Medieval (junto al río), en la antigua casa del coronel Potous en la Plaza de España, y en los bajos de la antigua Colegiata, conocido como el ‘Carrerón de San Patricio’ también en la Plaza de España", rememoraba Parra Soriano, que hacía hincapié en "la resiliencia del sector turístico lorquino" y el "esfuerzo de los profesionales que nunca han dejado de dar lo mejor de sí" a pesar de los múltiples traslados.

Compromiso con la calidad

Durante el acto, Santiago Parra recordaba que todas las vicisitudes por las que ha atravesado el servicio no han significado una merma en la calidad. Y es que, durante los últimos años, la Oficina de Turismo se ha hecho valedora de los distintivos de calidad ISO 9000 y la 'Q' de Calidad, además del sello SICTED. A este respecto, fuentes municipales ponían de manifiesto las intervenciones realizadas para garantizar dicha calidad.

Así, el espacio de información turística cuenta con una zona de consulta y descanso para visitantes, una gran pantalla donde los usuarios podrán realizar encuestas de satisfacción y consultar VISIT LORCA, la agenda turística del municipio, así como otras plataformas de información. Además, dispone de un mostrador adaptado para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas, rampa de acceso y bucle magnético para personas sordas.

Portada del Palacio de Guevera, con la oficina a la derecha. / L.O.

24 horas, 365 días

Como complemento a la nueva oficina, a escasos metros se ha instalado una pantalla táctil de grandes dimensiones que, durante las horas de cierre de la Oficina, permitirá consultar todo lo relacionado con el turismo local. Situada en la conocida como Plaza de la Bordadora, el aparato permite a los usuarios ver las citas más inmediatas y próximas, suponiendo un enlace directo a la web de ‘Visit Lorca’, que se ha consolidado como una herramienta fundamental a la hora de conocer la agenda local. "La nueva oficina no es solo un lugar de información, es también un espacio interactivo, accesible y adaptado a las nuevas tecnologías. Queremos que cada visitante tenga la posibilidad de planificar su experiencia en Lorca de forma personalizada, intuitiva y cómoda" terminaba el edil delegado de Turismo.