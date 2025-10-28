Carne y arroz de origen murciano protagonizan las nuevas jornadas gastronómicas de Lorca

La carne de Chato Murciano y el Arroz de Calasparra serán los protagonistas de las próximas jornadas gastronómicas organizadas por la Asociación Profesional de Hosteleros del municipio de Lorca. Así lo anunciaba la presidenta de la entidad, Rosa Perán, que comparecía junto a la edil de Hostelería del Ayuntamiento, Mayte Martínez, para informar del evento que se desarrollará entre el 31 de octubre al 16 de noviembre.

Una veintena de establecimientos adscritos a Hostelor tomarán parte en las jornadas, repitiendo una iniciativa que –aunque de forma separada– ya ha cosechado grandes éxitos en ocasiones anteriores. "Jornadas como esta siguen poniendo de manifiesto la implicación y el compromiso de nuestros hosteleros con que Lorca siga llenándose de vida cada semana, con la creatividad culinaria y la diferenciación a través de lo nuestro, de apostar por nuestros maravillosos productos" aportaba la líder de los hosteleros de la Ciudad del Sol.

La presentación de las jornadas se llevaba a cabo en la sede de Ceclor. / L.O.

Según detallaban fuentes cercanas a la organización, la iniciativa tiene como objetivo poner en valor dos productos de excelencia de la Región de Murcia: el Arroz de Calasparra, primer arroz del mundo con Denominación de Origen Protegida, y la raza porcina autóctona Chato Murciano, siendo la primera vez, tanto a nivel regional como nacional, que estos dos productos unen fuerzas en unas jornadas gastronómicas.

Establecimientos participantes

Entre los establecimientos inscritos figuran: Gastrobar Cañarejo; Taberna La Cepa; Restaurante La Peña; Parador de Lorca; Vinoteca El Parloteo; Cervecería Las Columnas; Café-Bar España; Phelans Irish Pub; El Tebeo; Tapería Mimo’s; Restaurante Román; Venta San Julián; Restaurante Los Cazorlos; La Alacena de Plaza Calderón; Restaurante Antonia Navarro (La Hoya); Escuela Hostelería IES San Juan Bosco; y la feria gastronómica y folklórica del Valle de Guadalentín “La Huertana” (los días 8 y 9 de noviembre en Plaza de España). Durante el periodo de las jornadas podrán ser degustados en cada establecimiento participante, al precio que éste establezca libremente.

Además, quienes consuman cualquiera de las elaboraciones incluidas y participen en la dinámica promocional, que consiste en subir una foto a Instagram mencionando a @hostelorca, al restaurante participante y a un amigo/a, optarán a un sorteo de productos vinculados al Arroz de Calasparra y al Chato Murciano. Las bases completas pueden consultarse en la página web de Hostelor (www.hostelor.org). Los ganadores se darán a conocer una vez finalizadas las jornadas.