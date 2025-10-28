Abanilla inicia la cuenta atrás para el inicio de su Año Jubilar

Con motivo del quinto centenario del hallazgo y veneración de la reliquia del Lignum Crucis en Abanilla, el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, decretó un Año Jubilar para esta localidad a celebrar desde el 1 de febrero al 8 de diciembre de 2026, en torno al que se realizarán diferentes actividades.

Lorca indicó ayer, durante la presentación de los actos, que el centro del jubilar y de todas las actividades es la Santa Cruz de Abanilla. «Ella es el centro de la atención de los que van a peregrinar, de las personas que van buscando, porque hay muchos buscadores de Dios; hay mucha gente que busca la verdad, la justicia, el amor, la misericordia entrañable que está en el Evangelio; y evidentemente la Cruz es el signo más evidente de que el Evangelio está vivo», ha afirmado Planes.

La comisaria presidente de la Hermandad de la Santísima Cruz de Abanilla, Carmen Cascales, ha subrayado que 2026 será un «año de gracia, donde la fe y el fervor a la patrona de Abanilla se verán más fortalecidos». Además, ha señalado que Abanilla «siempre se ha destacado por ser un pueblo religioso y de una fe viva».

Por su parte, el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, ha asegurado que los abanilleros acogerán a los peregrinos «con los brazos abiertos». «Invito a que todos los murcianos vengáis a Abanilla, para que podáis rezar y postraros ante nuestra patrona, la Santísima Cruz, patrona que contiene dos pequeñas astillas del Lignum Crucis donde murió nuestro Señor Jesucristo», ha indicado.

Indulgencias plenarias

Los días jubilares en los que los peregrinos podrán lucrar las indulgencias plenarias, cumpliendo los requisitos establecidos (visitar la Parroquia San José, rezar ante la reliquia de la Santa Cruz, rezar el Credo, confesión sacramental, comunión eucarística y rezar por las intenciones del Papa) son el 1 de febrero, el 19 de marzo, el 3 de mayo, el 12 de junio, el 26 de julio, el 14 de septiembre, el 7 de octubre y el 8 de diciembre.