El Pleno de Lorca muestra su rechazo unánime a las Zonas de Flujo Preferente

La indignación popular generada por la ampliación de las Zonas de Flujo Preferente propuesta por la CHS y el MITECO en Lorca tenía su eco en el Pleno cebrado este lunes. Tanto es así, que la totalidad de los concejales presentes aprobaban, a propuesta de PP y Vox, reclamar a las citadas entidades la suspensión de la última actualización de las ZFP en tanto en cuanto no se ejecuten las infraestructuras hidráulicas previstas en el Plan de Defensa contra Inundaciones.

No obstante, la cosa no acaba ahí, puesto que dentro del texto de la moción se exige la eliminación de todos los trámites realizados en este sentido desde 2020. "Se han realizado sin atender a criterios técnicos sólidos, y sin responder a las alegaciones presentadas por los vecinos y el Ayuntamiento en ocasiones anteriores" recordaban fuentes municipales. En este sentido, la moción contempla el inicio de un nuevo proceso de delimitación de las Zonas de Flujo Preferente "que sea transparente, coordinado y participativo, contando con la implicación directa de los vecinos afectados, el Ayuntamiento de Lorca y el Gobierno regional".

Afectados por la última modificación de las ZFP durante una reunión informativa. / Daniel Navarro

Al respecto de esta cuestión, cabe recordar que desde el Consistorio se han llevado a cabo varias reuniones que, junto a los puntos informativos dispuestos en diversas pedanías, pretenden generar un aluvión de alegaciones que haga reaccionar al ente ministerial.

Reconocimiento a la UME

Durante la sesión también se aprobaba denominar como 'Plaza de la Unidad Militar de Emergencias' una de las rotondas de acceso a la ciudad a modo de reconocimiento de la labor de este cuerpo del ejército que, en tres ocasiones, ha acudido a la Ciudad del Sol para prestar auxilio. Concretamente, efectivos de la UME llegaban al municipio tras los terremotos de 2011, la inundación del año siguiente y durante el incendio de la Sierra del Almirez en 2015.

Efectivos de la UME en Lorca. / L.O.

"Estas tres actuaciones decisivas de la UME en nuestro territorio, nos convierte en el único municipio español en contar con el enorme privilegio de haber recibido su apoyo en tres situaciones críticas para nuestro municipio motivadas por catástrofes distintas, por lo que estaremos eternamente agradecidos" señalaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante la intervención previa a la votación de la propuesta, que también resultaba aprobada por unanimidad.

En relación con este asunto, también se aprobaba modificar el nombre de la calle 'Beato Fray Pedro Soler', que pasará a denominarse 'San Pedro Soler' tras la canonización del lorquino hace un año en el Vaticano; así como de una calle y dos caminos en las diputaciones de Cazalla, La Pulgara y La Tova

Seguridad vial

Entre los asuntos debatidos en el Pleno también destacaba el rechazo unánime al posible cierre del cuartel de Guardia Civil de Zarcilla de Ramos; así como la aprobación de un plan para mejorar la seguridad vial en la Avenida Adolfo Suárez a propuesta del PSOE, que daba voz al malestar de los vecinos del barrio de La Viña, preocupados por las altas velocidades alcanzadas por algunos vehículos en la vía.

Varios vecinos de La Viña durante una protesta por la escasa seguridad vial de la avenida Adolfo Suárez. / PSOE Lorca

"Con esta aprobación, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca está obligado a realizar los estudios técnicos necesarios para proceder al calmado del tráfico en la avenida y en el carril bici paralelo", señalaba José Luis Ruiz, edil socialista que presentaba la moción. "Esperamos que en las próximas fechas se realicen esos estudios y se tomen las medidas correctoras pertinentes para evitar que los coches vayan a excesiva velocidad, y los patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal no cometan infracciones en el carril bici", apostillaba el concejal.