Lorca se convierte en el epicentro del sector primario a nivel internacional de la mano de Sepor

La quincuagésimo octava edición de Sepor, la feria ganadera, industrial y agroalimentaria de referencia, ya está en marcha. El certamen decano del sector primario echaba a andar este lunes en el palacio de ferias y congresos de Lorca con todo un baño de masas que contaba con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, quien inauguraba el certamen junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, realizando el tradicional paseo de bienvenida.

Durante el recorrido se visitaban los stands presentes, más de 130 en total. / Daniel Navarro

Antes, los representantes políticos aprovechaban para poner en valor el papel del sector en la economía local y regional. "Que sepan los ganaderos que hay una Administración que está con ellos. El Ayuntamiento de Lorca, y yo personalmente, siempre va a estar a su lado, defendiendo sus intereses, sus puestos de trabajo, sus explotaciones…" significaba el primer edil. Por su parte, el líder del Gobierno regional ponía en valor la gran cantidad de oportunidades que ofrece: "es un sector que genera oportunidades y es un sector de futuro. Tan solo en los 7 primeros meses del año la exportación de ganado vivo ha aumentado un 3%, lo que se traduce en más de 160 millones de euros".

Más de 130 expositores

Con más de 130 expositores, centenares de inscritos en las diferentes jornadas técnicas y miles de visitantes que se espera recorran hasta el jueves los 15.000 metros cuadrados de Ifelor, la relevancia de Sepor es archiconocida. A este respecto la gerente de la feria, Patry Bermúdez, ponía de relieve el proceso de internacionalización que experimenta el certamen en los últimos tiempos. "Esperamos la visita de decenas de delegaciones comerciales que vendrán a comprobar los últimos avances de un sector que siempre ha sido puntero a todos los niveles", apuntaba Bermúdez a esta Redacción, para terminar poniendo el foco en el lema de esta edición, 'somos sostenibles': "el sector siempre ha buscado la sostenibilidad a lo largo de la historia, la elección no es más que una constatación de un hecho", señalaba.