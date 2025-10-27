La fachada de la iglesia de Santa María de Lorca será restaurada para revertir daños por la humedad

La portada de la antigua iglesia de Santa María, que en la actualidad acoge el museo medieval de la ciudad, volverá a presentar su mejor versión en unas semanas. Y lo hará tras la intervención a la que está siendo sometida para corregir el deterioro ocasionado por la humedad que, en los últimos meses, ha provocado la caída de cascotes de diverso tamaño.

Rosa Medina, edil de Desarrollo Local, supervisaba el inicio de los trabajos y detallaba que las actuaciones se centrarán en la parte baja de la portada, donde se aprecia "un deterioro significativo debido a procesos de erosión y que afecta tanto a los morteros como a los materiales pétreos de la fachada" provocado por la humedad tanto en los morteros como en los materiales pétreos de la fachada.

Rosa Medina (c.) y María Hernández (i.) charlan con uno de los técnicos responsables de la intervención. / L.O.

Según detallaba la concejala, los trabajos contemplan la reconstrucción de molduras y elementos ornamentales perdidos, la recuperación y consolidación de los materiales originales y la restauración de las superficies dañadas; unos trabajos que serán culminados con la aplicación de una veladura de integración cromática que permitirá homogeneizar visualmente el conjunto, favoreciendo una lectura unitaria de la portada. También se repondrán piezas faltantes en diferentes puntos, asegurando la coherencia formal y estética del conjunto arquitectónico.

Recuperación del patrimonio

"Estamos trabajando de forma constante para que Lorca siga siendo un referente en materia de recuperación y protección de su rico legado cultural", señalaba Medina Mínguez, que hacía hincapié en la "apuesta por la conservación del patrimonio histórico-artístico del municipio y por la revitalización del conjunto monumental de la ciudad" realizada por el Ayuntamiento.