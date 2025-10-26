La nueva iluminación del Castillo de Lorca incorporará medidas para evitar robos de cable

El Castillo de Lorca no volverá a quedarse a oscuras. Así lo indica a esta Redacción el concejal responsable de Servicios Industriales, área encargada de supervisar el desarrollo de las actuaciones para renovar el sistema de iluminación de la Fortaleza del Sol que, a lo largo de los años, ha sido objeto de diversos robos y actos vandálicos. "Se van a implementar diversas medidas de seguridad para que los amigos de lo ajeno tengan muy difícil repetir sus hazañas", señala Antonio David Sánchez, edil delegado del ramo, que concreta: "las partes de la instalación a las que se puede acceder fácilmente irán bajo tierra, entubadas en acero y con una cubierta adicional de varios centímetros de cemento para dificultar todo lo posible la sustracción", detalla.

Unas medidas que se suman a las que impone el propio terreno. "En algunos puntos el montaje se hará sobre roca viva, a decenas de metros de altura. Allí la naturaleza es la mejor defensa del cableado y los focos", aporta el concejal que pone en valor el esfuerzo que se realizará para iluminar todo el contorno de la alcazaba. "Nunca antes se ha iluminado la muralla al completo. Faltaba un tramo de unos 300 metros de muro en la zona donde se ubica el Parador donde no se había actuado antes precisamente por la dificultad del terreno y ahora, con este proyecto, el monumento quedará iluminado al 100%", explica.

Fragmento de muralla sin iluminar hasta ahora. / Daniel Navarro

Por lo que respecta a los datos del proyecto a nivel general, cabe destacar que a pesar de contar con una subvención de medio millón de euros para su ejecución, finalmente se adjudicaba por poco más de 300.000 euros y se espera que culmine en un plazo de cuatro meses. "Actualmente se está terminado el acta de replanteo. Cuando acabe el trámite empezarán los trabajos y esperamos que terminen antes de la próxima Semana Santa" aporta el concejal, preguntado por el plazo de ejecución de las obras.

Iluminado en todo momento

Del mismo modo, Sánchez Alcaraz concreta que durante los trabajos se realizará una instalación paralela para que el Castillo esté siempre iluminado. "Llegará un momento en que se pierda la iluminación para hacer el cambio definitivo, pero será muy breve. La intención es que nuestro monumento más importante nunca esté apagado", señala.

En cuanto a las características de la iluminación, el edil explicaba que será muy similar a la actual, aunque mucho más eficiente gracias a la instalación de focos LED. "El color será el mismo que tiene ahora. Todos tenemos en nuestra mente una imagen de nuestro Castillo y no podemos jugar con ella. De hecho, en el proyecto inicial estaba previsto instalar focos que permitieran cambiar el color, pero se descartó para que no pierda su esencia", termina el edil.

Iluminación nocturna de la torre Alfonsina en la actualidad. / Daniel Navarro

También la recepción

Dentro de los proyectos que se ejecutan o se han llevado a cabo en los últimos meses en la Fortaleza del Sol entre los que se incluyen, además de la iluminación, la restauración de un tramo de muralla o la ampliación de los espacios visitables, estos días salía a licitación el proyecto para la remodelación del espacio utilizado para recibir a los visitantes a la fortaleza por parte del personal municipal. En este caso, según confirmaban fuentes municipales a LA OPINIÓN, se tiene previsto invertir cien mil euros –procedentes de Fondos Europeos– para modernizar un espacio que, desde su apertura en 2003, acumula diversas carencias tanto para atender al público como en lo que se refiere al espacio dedicado a trabajos administrativos.