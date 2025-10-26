Lorca se queda fuera de las ayudas contra la despoblación convocadas por el MITECO

Las diferentes pedanías del municipio de Lorca ya no son elegibles para optar a la última línea de ayudas convocada por el MITECO para luchar contra la despoblación. Esta problemática, que será uno de los temas principales a tratar en el Pleno ordinario de este lunes, era denunciada por los ediles de Vertebración del Territorio y Lucha contra la Despoblación y de Pedanías, Carmen Menduiña y Ángel Meca, respectivamente, promotores de la moción que, en caso de ser aprobada, permitirá solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la modificación de la normativa.

A este respecto, cabe destacar que hasta el último cambio en las condiciones el Ayuntamiento sí podía optar a subvenciones de este tipo, mientras que en la actualidad los criterios ministeriales exigen que se tenga en cuenta el cómputo total del municipio en lugar de casos concretos. Así, zonas de Lorca con menos de 5.000 habitantes y densidades inferiores a 100 vecinos por kilómetro cuadrado como Coy, Zarcilla de Ramos, o La Paca que antes sí podrían beneficiarse de estas ayudas ya no podrán hacerlo.

Carmen Menduiña y Ángel Meca en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento. / L.O.

"El Gobierno de la Nación deja fuera a Lorca para unas ayudas que en años anteriores sí hemos podido solicitar, cerrando de este modo la puerta a nuestro municipio y a nuestras pedanías más afectadas por la despoblación", señalaba Menduiña García, que acusaba al ministerio de marginar "a quienes mantienen viva nuestra tierra, nuestros pueblos y nuestras tradiciones". Por su parte, el responsable de Pedanías, Ángel Meca, también acusaba al ente ministerial de discriminar a los vecinos de las pedanías y hacía hincapié en la gran utilidad de las mismas "no solo para paliar situaciones extremas, sino también para prevenir y revitalizar nuestras pedanías antes de que sea demasiado tarde".

Singularidad demográfica

En concreto y según fuentes municipales, en el documento de la moción se pide al Ministerio que reconozca la singularidad demográfica y territorial de Lorca y que modifique la normativa para que municipios con más de 20.000 habitantes, pero con núcleos rurales afectados por la despoblación (que cuenten con menos de 5.000 habitantes y una densidad inferior a 100 personas por km²) puedan volver a acceder a estas ayudas.