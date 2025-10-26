Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luto

Fallece Pedro Hernández Caballero, concejal de Salud y Mayores de Alcantarilla

Pedro Hernández Caballero

Pedro Hernández Caballero / Ayuntamiento de Alcantarilla

L.O.

Pedro Hernández Caballero, concejal de Salud y Mayores del Ayuntamiento de Alcantarilla, ha fallecido este domingo a los 99 años de edad. La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento. A partir de las 00:00 del lunes 27 de octubre se encontrarán a media asta las banderas de los edificios municipales y las de las plazas Adolfo Suárez, Constitución y el edificio de la Policía Local. Las banderas interiores llevarán todas un crespón negro.

El velatorio es este domingo en el Tanatorio de San Roque y el sepelio será mañana lunes a la 11:00 horas, en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Alcantarilla (Plaza San Pedro, frente al Ayuntamiento).

D. Pedro Hernández Caballero, 99 años, nació el 9 de junio, fecha para él importante por coincidir con el Día de la Región. Ha ejercido como Concejal de Salud y Mayores durante esta última legislatura, desde 2023, ha sido durante muchos años Presidente de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer y directivo de la Asociación a nivel regional. En la actualidad ostentaba el cargo de Presidente de Honor de la misma.

