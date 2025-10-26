Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido este sábado en Torre Pacheco

El octogenario salió a pasear sin cartera ni móvil este sábado y no regresó a su domicilio

Imagen aérea de la búsqueda del desaparecido en Torre Pacheco.

Imagen aérea de la búsqueda del desaparecido en Torre Pacheco. / 112

Los servicios de emergencia continúan este domingo la búsqueda de un hombre, de 81 años, desparecido en la tarde de este sábado en la pedanía de San Cayetano, en el municipio de Torre Pacheco.

A las 21.23 horas del sábado, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibía una llamada solicitando ayuda para localizar al vecino, que había salido a pasear sobre las 17.00 horas y no había regresado a su domicilio.

El hombre no llevaba consigo ni cartera ni teléfono móvil. Tras varias horas de búsqueda por parte de familiares y vecinos sin resultados, se alertó a los servicios de emergencia. La familia manifestó su preocupación, ya que el hombre suele regresar a casa en torno a las 19.30 horas.

Desde el momento del aviso se activó un operativo de búsqueda en el que participan efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Torre Pacheco.

Desde primera hora de esta mañana se han incorporado al dispositivo bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, así como un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias que rastrean la zona, incluido el canal del Trasvase Tajo-Segura próximo.

