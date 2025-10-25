Refuerzo de la vigilancia rural en Totana con un nuevo coche patrulla de la Policía Local

La Comunidad ha reforzado la vigilancia rural en el municipio de Totana con un nuevo vehículo todoterreno de patrulla para la Policía Local. El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, junto al alcalde de Totana, Juan Pagán, presentó dicho vehículo, que ha sido adquirido gracias al aumento de las ayudas de la Comunidad para reforzar la seguridad ciudadana en todos los municipios de la Región.

Marcos Ortuño subrayó que «una de las principales demandas de la población es la mejora de la seguridad ciudadana, y aunque se trata de una competencia fundamentalmente del Estado, la presencia de Policía Local contribuye a reforzar esa seguridad».

«Tenemos muy claro que más policías locales dotados con los medios necesarios es sinónimo de más seguridad», añadió el consejero, quien recordó que «la seguridad es la base de todo. Sin seguridad no hay convivencia ni hay progreso, y por eso es un compromiso constante del Gobierno regional».

El Ejecutivo autonómico ha destinado casi 92 millones de euros entre 2021 y 2025 a la financiación de plantillas y adquisición de material policial, y antes de fin de año se prevé que se inyecten otros 2,5 millones de euros en ayudas a los municipios para seguir mejorando los medios de sus cuerpos locales.