La obra 'Baile de las Águilas' de Víctor Quiñonero, elegida Cartel del Carnaval de Águilas 2026

Jaime Zaragoza

Si durante el año y fuera de las fechas de carnaval, el Carnaval de Águilas tiene una fecha marcada en rojo en el mes de agosto, como es la Gala Elección de los Personajes, ahora la nueva directiva de la Federación de Peñas ha fijado otra fecha en otoño para los sucesivos años y que comenzó a marcarse en rojo este sábado. La elección del Cartel del Carnaval, elegido entre más de una veintena de propuestas, ha sido la obra del alhameño Víctor Quiñonero titulada 'Baile de las Águilas', que anunciará esta fiesta de Interés Turístico Internacional, que ha sido premiada con 1.500 euros.

El autor reconocía nada más conocer que había sido su obra la elegida que se sentía “abrumado, no esperaba ser el elegido, no he pensado hasta ahora que mi cartel va a representar esta fiesta tan importante”. Conoce muy bien la fiesta aguileña y avanza que “este carnaval me verán mucho en el carnaval”.

Un cartel que se ha presentado durante una fiesta de carnaval que se ha celebrado en la Plaza Antonio Cortijos y que ha arrancado con la actuación del ballet oficial de la Federación de Peñas del Carnaval.

Cartel del Carnaval de Águilas 2026, obra de Víctor Quiñonero. / L.O.

Con una nueva fórmula para elegir el cartel de la fiesta aguileña, puesto que si en anteriores ediciones del Carnaval de Águilas el cartel ha sido una obra de un artista invitado, como Irina Cazorla el pasado año u otros artistas en ediciones anteriores, como el dibujante de cómic de Marvel Daniel Acuña; el polifacético y pintor Javier Espinosa; el pintor Álvaro Peña; o Cristóbal Aguiló, en esta edición y con la intención de la nueva directiva de la Federación de Peñas de crear otra visibilidad en torno a cartel de esta fiesta de Interés Turístico Internacional, se ha optado por realizar un concurso con una temática obligatoria. Este primer año con esta fórmula, la temática elegida ha sido el 'Circo Carnaval'. Una fórmula que ha tenido una gran aceptación, puesto que se han presentado más de una veintena de artistas, de distintos lugares, como Madrid y de otras ciudades de la Región de Murcia.

Todas estas propuestas han participado en un concurso que se ha desarrollado mediante una votación online que ha llegado a contar con más de 12.000 votos. De estos tres finalistas, un jurado experto en arte, como los pintores Javier Espinosa, Lorenzo Martínez e Irina Cazorla, ha elegido el cartel del Carnaval de Águilas 2026, la obra 'Baile de las Águilas' de Víctor Quiñonero.