El Mercado de las Flores 2025 de Molina de Segura se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre

El Mercado de las Flores de Todos los Santos 2025 de Molina de Segura, promovido por las concejalías de Mercados, Turismo y Artesanía del Ayuntamiento molinense, se celebra los días 30 y 31 de octubre, en la entrada al Parque de la Compañía, desde el Paseo Rosales, y 1 de noviembre, en los puestos habituales del mercado semanal de los sábados en el Parque de la Compañía. El conjunto de actividades programadas ha sido presentado en rueda de prensa este viernes, por el edil de Mercados, José Francisco Chacón.

La tradición de venta de flores en torno a la festividad de Todos los Santos se lleva a cabo desde el año 1992 por el Consistorio molinense. Una costumbre que también se extiende a otros municipios.

Según ha explicado el concejal de Mercados, José Francisco Chacón, “en esta convocatoria contaremos con 7 puestos de flores, correspondientes a vendedores ambulantes de los mercados semanales de Molina de Segura, autorizados para esta venta, contando con la participación de un comercio de nuestra localidad, que venderá velas y flores artificiales, jarrones y otros elementos decorativos, habiendo sido invitados para esta actividad todos los floristas del municipio”.

La festividad de Todos los Santos se celebra en España con un componente religioso y unas características especiales en pueblos y ciudades. Unos días antes de esta celebración, los familiares de los difuntos se desplazan a los cementerios para adornar tumbas, nichos y panteones con todo tipo de flores, entre las que destacan, tradicionalmente, los claveles crisantemos, rosas y dalias, etc.

“Por este motivo -indica el edil José Francisco Chacón-, se organiza este Mercado de las Flores, con el objetivo de posibilitar un punto de venta durante tres días, en horario de 08.00 a 20.00 horas, para facilitar la compra de las flores a toda la población de esta localidad y otras cercanas de la comarca de la Vega Media”.

La ubicación del mercado en la entrada al Parque de la Compañía le otorga mayor visibilidad, al coincidir con el espacio que también ocupa el tradicional mercado semanal de los sábados. “Allí se llevará a cabo la elaboración en directo de ramos de flores y actividades infantiles, que llenarán de vida la ciudad, esperando nos acompañe el buen tiempo”, señala el concejal.

Programa de actividades

Jueves 30 de octubre – 08.00 a 20.00 horas

7 puestos de venta de flores.

1 puesto de flores artificiales, velas, jarrones y otros artículos decorativos de estos días para los cementerios.

Puesto de churros, gofres, miel y dulces típicos de la fecha.

Jueves 30 de octubre, a las 20.00 horas

Visita guiada por el Cementerio Municipal, un recorrido por algunas calles del Cementerio Municipal de la mano del escritor molinense Paco López Mengual. Este paseo por el Cementerio de Molina de Segura, a través de sus tumbas y panteones, permitirá conocer la historia económica, política y cultural de la localidad. Inscripción previa a través de una de estas vías: correo electrónico, en oficinadeturismo@molinadesegura.es; presencialmente, en la Oficina de Turismo (en Calle Pensionista, nº 3); o por teléfono, en el 968 388 522. Máximo 75 personas.

Viernes 31 de octubre – 08.00 a 20.00 horas

7 puestos de venta de flores.

1 puesto de flores artificiales, velas, jarrones y otros artículos decorativos de estos días para los cementerios.

Puesto de churros, gofres, miel y dulces típicos de la fecha.

Sábado 1 de noviembre – 08.00 a 14.00 horas