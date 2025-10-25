Mayores de las pedanías de Lorca podrán formarse en el manejo de herramientas digitales

Las personas mayores de 65 años residentes en las pedanías de Lorca podrán recibir formación en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital. Mayte Martínez, edil responsable del ramo así lo anunciaba, a la vez que hacía hincapié en la utilidad de estos cursos para facilitar el acceso a las herramientas digitales, la comunicación en línea y la administración electrónica a los alumnos. Puesta en marcha gracias a la formalización de un convenio con el Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales, la iniciativa forma parte del programa 'Reto Rural Digital', y tiene por objeto mejorar las competencias digitales de los residentes en las zonas rurales de Lorca.

Participantes en uno de los cursos ya completados. / L.O.

"Esta nueva formación tecnológica para mayores, impulsada desde la Concejalía del Mayor, llega bajo el nombre de 'Digitalízate: Herramientas Básicas para la Inclusión Digital', y se centra en el manejo de dispositivos y aplicaciones cotidianas. Se desarrollará a través de distintos talleres de alfabetización digital en un total de 12 pedanías lorquinas que han solicitado la impartición de cursos tecnológicos", aportaba la concejala. En cuanto a las características de los cursos, fuentes municipales señalaban que cada uno tendrá una duración de 7,5 horas distribuidas en varias sesiones prácticas y adaptadas al nivel de los participantes.

"Está especialmente diseñado para ayudar a los residentes de zonas rurales a adquirir habilidades digitales esenciales", significaba Martínez Sánchez. Entre las competencias que adquirirán los participantes figuran: navegar de manera segura por internet y buscar información eficazmente, usar herramientas digitales para comunicarse y colaborar en línea, proteger su privacidad y seguridad en el entorno online, y resolver problemas habituales en relación con el uso de nuevas tecnologías.

Inscripciones

Para inscribirse en el proyecto 'Reto Rural Digital' –que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y financiación europea– será necesario acudir a los centros de mayores de las pedanías en que se impartirán (Almendricos, La Escarihuela, La Paca, Tercia, La Parroquia, Zarcilla de Ramos, Morata, Zarzadilla de Totana, Purias, La Hoya y La Torrecilla) o bien al Centro Cívico Francisco Méndez, así como en el teléfono 968 467 754.