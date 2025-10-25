Una Cruz de Caravaca se alza frente al Mar Menor como símbolo de unión

Una Cruz de Caravaca luce desde hoy en el paseo marítimo de Lo Pagán, junto a la playa de La Puntica, como símbolo de tradición e identidad de la Región de Murcia, un emblema “que nos acompaña y nos une”, ha asegurado Pedro Javier Sánchez, alcalde de la localidad durante el acto de inauguración, que ha presidido junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García.

El alcalde ha agradecido hoy la cesión de este hito “símbolo de fe, de tradición y de esperanza, que identifica a toda la Región de Murcia y que desde hoy forma parte ya de nuestro paisaje, alzada frente al Mar Menor”.

Asimismo, ha recordado que esta cruz será también un lugar de homenaje y recuerdo, ya que se ha incorporado una placa que honra la memoria de Mirjam Dekker-Sigtermans, fallecida como consecuencia de la deflagración ocurrida en julio en la localidad.

Pedro Javier Sánchez ha alabado “la enorme fortaleza de un pueblo que supo reaccionar con solidaridad, serenidad y unidad” ante un momento trágico, destacando la gran labor que realizaron Policía Local, Protección Civil, Bomberos y personal del almacén municipal, también presentes en el acto.

En el acto intervinieron también el párroco de Lo Pagán, Justo Mercader, que bendijo el hito de la Cruz de Caravaca, el hermano mayor de la la Real e Ilustre Cofradía de la Stma. y Vera Cruz de Caravaca, Jesús López Baquero y el marido de Mirjam, quien agradeció que se brindara un lugar de recuerdo y reflexión “donde la luz de Mirjam siga brillando”.