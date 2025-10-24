El PSOE reclama que se agilicen los cribados de cáncer de mama en Lorca

Casi 300 mujeres del municipio de Lorca carecen de cita para tomar parte en el cribado de cáncer de mama. José Ángel Ponce, edil socialista en el Ayuntamiento así lo señalaba este viernes en una comparecencia en la que denunciaba la situación "crítica" del sistema sanitario regional derivada de la "falta de acción del Gobierno de López Miras". Esta problemática, que alcanza a más de 1.200 mujeres en toda la Región, "resulta especialmente grave en el municipio, puesto que de las 351 mujeres en esta situación el 85% no tiene cita asignada", indicaba.

"Y lo más grave es que tenemos un mamógrafo público completamente parado por falta de personal", apostillaba Ponce Díaz que acusaba al Ejecutivo autonómico de implantar –a través de derivaciones a la sanidad privada– un modelo similar al "fallido" de Andalucía. Debido a esto, desde la agrupación socialista local se presentará una moción en el próximo Pleno con el objetivo de instar a la Consejería de Salud "a invertir los recursos necesarios y resolver antes de 2026 los atrasos en las citas de mamografía, además de reforzar las plantillas para reducir las listas de espera en resonancias y ecografías".

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"No vamos a quedarnos callados mientras ponen en riesgo vidas. Queremos soluciones, no excusas" terminaba el socialista.

"Exhaustivo y riguroso"

Al respecto de las declaraciones de José Ángel Ponce, fuentes de la Consejería de Salud señalaban que "en la Región de Murcia se realiza un trabajo exhaustivo y riguroso, tanto en pruebas diagnósticas como en el cribado de cáncer de mama, que cuenta con sistemas de control de calidad adecuados", negando a su vez que el mamógrafo de altas prestaciones del Rafael Méndez no esté en marcha: "cuenta con agenda para mamografías en horario de mañana y tarde", explicaban. Del mismo modo, estas voces acusaban al PSOE de sembrar preocupaciones "totalmente infundadas cuando el sistema de cribado de cáncer de mama funciona en la Región y la atención sanitaria está plenamente garantizada".