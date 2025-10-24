Seguridad Ciudadana
El PP de Lorca tacha de 'desesperado desmentido' el anuncio del delegado del Gobierno sobre el cuartel de Zarcilla
Horas después de que Francisco Lucas confirmara que no se cerrará, los populares ponen en marcha una ofensiva parlamentaria para pedir el refuerzo de la instalación de la Guardia Civil
El posible cierre del cuartel de la Guardia Civil de la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos será debatido a nivel local, regional y nacional de la mano del Partido Popular. Fulgencio Gil, máximo dirigente de la formación en Lorca así lo anunciaba en el transcurso de una rueda de prensa frente a la instalación del Instituto Armado a la que también acudía la diputada regional, María del Carmen Ruiz, los senadores Antonia López, Francisco Bernabé y José Ramón Díez de Revenga; y la diputada nacional Isabel Borrego.
Todos ellos protagonizaban un cónclave junto a vecinos de la diputación del norte del municipio, que se producía horas después de que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, anunciara haber logrado el compromiso del Ministerio del Interior –tras reunirse con la directora general del cuerpo, Mercedes González– de que el citado cuartel seguirá operativo. "El PSOE va a cerrar el cuartel, está obsesionado con ello y le ha puesto fecha de caducidad. La palabra de Lucas es tan firme y consistente como el humo" señalaba Gil Jódar, que tildaba la maniobra del secretario general del PSRM de "desesperado desmentido".
"Precisamente por estos cambios ‘misteriosos, oportunos y repentinos’ en el discurso del Gobierno, ahora, más que nunca, llevaremos esta reivindicación a todas partes hasta que dejen de mentir y se comprometan con hechos reales, porque es imposible fiarse del sanchismo, de sus vaivenes, manipulaciones y propaganda", añadía Gil Jódar, que también reclamaba el refuerzo de los medios destinados al acuartelamiento. En este sentido, cabe recordar que el puesto de la Guardia Civil de Zarcilla únicamente presenta personal los jueves durante unas pocas horas para que los vecinos puedan realizar trámites y presentar denuncias.
"Aquí la situación es muy desagradable. Hemos sufrido varios robos y cuando llamamos a la policía tardan demasiado en venir", declaraba Agustina Méndez, una vecina de la pedanía que acudía a la concentración en Zarcilla. "Estamos desprotegidos completamente", aportaba esta Zarcillera, que afirmaba: "están todas las pedanías de alrededor igual".
Apertura ininterrumpida
Entre las peticiones de los populares destaca la exigencia a Interior de que, además de la continuidad del cuartel, se refuercen los medios y el personal destinado al mismo para que pueda abrir de forma ininterrumpida. "El cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos es un símbolo de presencia del Estado y de protección para los vecinos del norte de Lorca. Su cierre sería una dura desprotección para cientos de familias que viven aquí", sentenciaba el regidor, terminaba señalando: "no vamos a descansar hasta que este compromiso se convierta en realidad".
Engaño a los vecinos
Por su parte, el PSOE local celebraba el anuncio de Francisco Lucas y acusaba a los populares de montar un espectáculo y engañar a los vecinos. "La realidad es que, ni el PSOE de Lorca ni el Gobierno de España iban a permitir el cierre", recalcaba José Ángel Ponce, viceportavoz de la formación en la Ciudad del Sol, que aludía a los últimos 45 agentes incorporados a la Compañía de Lorca –que permitirán duplicar las patrullas mensuales y reforzar la atención ciudadana– como muestra de que "el compromiso del Gobierno con la seguridad del municipio es una realidad".
