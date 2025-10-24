Temblor
Un leve terremoto de magnitud 2,2 se deja sentir en Moratalla
No se han reportado daños materiales ni personales
Un terremoto de magnitud 2,2 se ha registrado durante esta mañana al suroeste de Moratalla, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico se produjo a las 11:33 horas con epicentro superficial, a una profundidad de 0 kilómetros, lo que indica que el temblor se originó muy cerca de la superficie terrestre.
No se han reportado daños materiales ni personales, según los primeros informes del IGN.
Datos del seismo
- Magnitud: 2,2
- Hora local: 11:33
- Epicentro: Suroeste de Moratalla
- Profundidad: 0 km (superficial)
