Temblor

Un leve terremoto de magnitud 2,2 se deja sentir en Moratalla

No se han reportado daños materiales ni personales

Ubicación del epicentro del seismo

Ubicación del epicentro del seismo / L. O.

Javier Ayala

Un terremoto de magnitud 2,2 se ha registrado durante esta mañana al suroeste de Moratalla, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico se produjo a las 11:33 horas con epicentro superficial, a una profundidad de 0 kilómetros, lo que indica que el temblor se originó muy cerca de la superficie terrestre.

No se han reportado daños materiales ni personales, según los primeros informes del IGN.

Datos del seismo

  • Magnitud: 2,2
  • Hora local: 11:33
  • Epicentro: Suroeste de Moratalla
  • Profundidad: 0 km (superficial)

