Una Cruz de Caravaca se alza frente al Mar Menor como símbolo de unión y homenaje

Una Cruz de Caravaca luce en el paseo marítimo de Lo Pagán, junto a la playa de La Puntica, como símbolo de tradición e identidad de la Región de Murcia, un emblema “que nos acompaña y nos une”, ha asegurado Pedro Javier Sánchez, alcalde de la localidad durante el acto de inauguración, que ha presidido junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García. También ha estado presidente el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López

El alcalde ha agradecido hoy la cesión de este hito “símbolo de fe, de tradición y de esperanza, que identifica a toda la Región de Murcia y que desde hoy forma parte ya de nuestro paisaje, alzada frente al Mar Menor”.

Recuerdo a Mirjam

Cruz de Caravaca en la playa de Lo Pagán / Enrique Soler

Asimismo, ha recordado que esta cruz será también un lugar de homenaje y recuerdo, ya que se ha incorporado una placa que honra la memoria de Mirjam Dekker-Sigtermans, fallecida como consecuencia de la deflagración ocurrida en julio en la localidad.

Pedro Javier Sánchez ha alabado “la enorme fortaleza de un pueblo que supo reaccionar con solidaridad, serenidad y unidad” ante un momento trágico, destacando la gran labor que realizaron Policía Local, Protección Civil, Bomberos y personal del almacén municipal, también presentes en el acto.

Caravaca se siente muy honrada, de que hoy nuestra seña de identidad, este presente en Lo Pagán José Francisco Garcia — Alcalde de Caravaca

Por su parte, el regidor caravaqueño, José Francisco García, destacó que “Caravaca se siente muy honrada, de que hoy nuestra seña de identidad, este presente en Lo Pagán”, en este sentido puso de manifiesto la “búsqueda de lazos de unión entre los pueblos de la Región de forma identitaria, pero también de forma espiritual”. García también destacó el homenaje de Mirjam y que en acto estuvieran presentes los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de emergencias que participaron en las tareas de rescate, tras la deflagración.

En el acto intervinieron también el párroco de Lo Pagán, Justo Mercader, que bendijo el hito de la Cruz de Caravaca y el marido de Mirjam, quien agradeció que se brindara un lugar de recuerdo y reflexión “donde la luz de Mirjam siga brillando”.