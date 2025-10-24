Los 15 cementerios de Lorca se preparan para la celebración del ‘Día de Todos los Santos’

Los cementerios del municipio de Lorca ya están preparados para la celebración del ‘Día de Todos los Santos’. Así lo señalaban fuentes municipales, que informaban del amplio dispositivo puesto en marcha para atender los 15 camposantos del municipio en materia de seguridad, tráfico, limpieza y movilidad.

Según detallaba Juan Miguel Bayonas, edil de Seguridad Ciudadana y Calidad Urbana, durante la fase inicial del operativo se procedía a señalizar los aparcamientos –que en el caso del cementerio de San Clemente superan, en total, las 4.000 plazas– y establecer itinerarios de circulación alternativos para garantizar la fluidez en el tráfico. "Tomarán parte 32 efectivos entre mandos y agentes para la vigilancia exclusiva del operativo de cementerios, que arrancará el próximo miércoles y estará activo hasta el domingo" especificaba el concejal.

Juan Miguel Bayonas junto a una de las señales colocadas a la entrada del cementerio de San Clemente. / L.O.

Del mismo modo, Bayonas López explicaba que para la festividad también se ha ampliado la presencia de contenedores en las inmediaciones de los cementerios y, en el caso de la necrópolis de San Clemente, se reforzará la línea de autobús urbano que presta servicio para llegar al mismo con un autobús más entre las 7:45 y las 13:45 horas, "lo que permitirá un servicio cada 30 minutos para poder llegar hasta el principal cementerio de la ciudad", aportaba.