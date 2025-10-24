Alguazas estrena un parque acuático 'splashpark' gratuito

El Ayuntamiento de Alguazas ha finalizado las obras de construcción del nuevo parque 'splashpark', un moderno espacio de ocio acuático al aire libre que se convertirá en una de las principales zonas de diversión familiar del municipio y el primero abierto en la Región de Murcia.

El alcalde, José Gabriel García, acompañado de los concejales María Segura, Tomás Lorente y Loli Sandoval, han recepcionado estas obras que ha supuesto la creación de un área de juegos de agua pensada para todas las edades, con chorros interactivos, surtidores y elementos de seguridad adaptados a los más pequeños. El objetivo es ofrecer una alternativa de ocio saludable, sostenible y accesible.

Las obras han supuesto una inversión total de cerca de 70.000 euros, de los cuáles 30.000 euros han sido financiados por la Consejería de Turismo dentro de la convocatoria en materia de competitividad y calidad turística para modernización, mejora y puesta en valor de infraestructuras de turismo accesible.