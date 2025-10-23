Reclaman en Lorca un plan que permita culminar la recuperación del Casino

El Casino Artístico-Literario de Lorca sigue cerrado. Una estampa que se repite desde hace más de una década y que llevaba este jueves a Nines Mazuecos, concejala socialista, a reclamar al Ayuntamiento un plan de acción que permita culminar la segunda fase de las obras de restauración del inmueble, valoradas en casi 1,5 millones de euros.

En este sentido, la edil –que durante el pasado mandato ostentara la cartera de Cultura–recordaba que las primeras actuaciones para recuperar el histórico edificio se llevaron a cabo entre 2019 y 2020 gracias a fondos BEI, mientras que ahora el proceso permanece bloqueado "por la falta de gestión del actual equipo de Gobierno". A este respecto, cabe recordar que en el programa 'Lorca Futura', basado en la consecución de ayudas por valor de 14 millones de euros, incluía una partida para terminar el edificio y, su rechazo en primera instancia por el comité de selección, habría supuesto el retraso de la recuperación del Casino.

Estado del lucernario, cubierto de plásticos. / PSOE Lorca

"No tienen un Plan B", denunciaba la edil, que exigía la creación de una partida específica para el casino en los próximos presupuestos regionales y locales. "El Casino no puede seguir cerrado ni convertirse en la metáfora del abandono. Es cultura, historia y orgullo lorquino" apostillaba Mazuecos Moreno, que terminaba acusando al Ayuntamiento de llevar "más de un año sin mover un solo papel".

En negociaciones

Minutos después la portavoz del Gobierno local, Rosa Medina, salía la paso de las declaraciones de la socialista para acusarla de "entorpecer la buena gestión que está realizando" en lugar de "ayudar y apoyar propuestas serias". Así las cosas, la también concejala de Desarrollo Local reivindicaba que "la única obra que se ha ejecutado en todo este tiempo [en el Casino] ha sido por parte del Gobierno de la Región de Murcia, con Fernando López Miras a la cabeza y gracias a las gestiones de Fulgencio Gil como alcalde".

Rosa Medina, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Asimismo, Medina Mínguez desvelaba que durante la próxima semana se mantendrá una reunión con representantes de la Asociación que ostenta la propiedad del Casino con el objetivo de avanzar en el proceso necesario para recuperarlo. "Cabe recordar que el edificio es privado, por lo que, para cualquier inversión con dinero público que se quiera realizar allí, se necesita, primero, que el usufructo pase a ser de una administración pública", concretaba la edil, que terminaba apostillando: "una vez que se acepten las condiciones se llevará a cabo la restauración integral de ese edificio histórico".

"No será problema"

En cuanto a la firma del citado convenio cabe que recordar que el presidente de la entidad propietaria del Casino, Rafael Ruiz, ya aseguró a esta Redacción hace meses que no debería revestir mayor dificultad. "Siempre hemos puesto a disposición del Ayuntamiento, y de quien lo ha pedido, el Casino. Ya lo firmamos en 2017 y uno nuevo no será un problema siempre y cuando se arregle el edificio", señalaba Ruiz. En cuanto a las obras, es relevante destacar que se estima que podrían durar 7 meses y se centrarán en ejecutarlas instalaciones de los elementos sanitarios y eléctricos, así como la terminación de la práctica totalidad de las estancias.