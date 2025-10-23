Miras anuncia una inversión de 1,5 millones de euros para dos nuevos colectores en Mula

El presidente del PP de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, anunció este miércoles una inversión de 1,5 millones de euros para dos nuevos colectores en Mula, en el marco de la clausura del Congreso del partido en el municipio, donde fue elegido presidente local Francisco Pastor.

López Miras indicó que el objetivo de esta actuación es "dar tranquilidad a los vecinos ante la llegada de lluvias torrenciales", según informaron fuentes del PPRM en un comunicado.

"Seguiremos modernizando las infraestructuras hidráulicas con un gran colector de pluviales, capaz de recoger hasta 10 metros cúbicos por segundo, y otro colector de saneamiento para reforzar la red actual", señaló el dirigente 'popular'.

Según López Miras, "ante la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene olvidadas en un cajón muchas obras hidráulicas que son fundamentales, desde el Gobierno regional actuamos para proteger a la gente cuando más llueve".

A esto, añadió que "Mula es una ciudad agrícola, turística también, de comercio, de autónomos, y por tanto no puede estar callada ante las tropelías que está haciendo el Gobierno de España".

Trasvase

El presidente del PPRM afirmó que el Ayuntamiento de Mula "no se puede callar cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decide recortar un 50% el trasvase Tajo-Segura" y apuntó que un estudio de la Universidad de Murcia señala que esta acción "supone la extinción del 47% de la superficie agrícola de Mula, y, sin embargo, no hay ningún representante del Ayuntamiento de Mula del Partido Socialista que alce la voz ante esto".

"Mula necesita un gobierno municipal que rechace la subida de impuestos a los autónomos que anunciaba Pedro Sánchez", resaltó López Miras, quien añadió que "los autónomos son nuestros comerciantes, el panadero, el peluquero, las tiendas del centro de Mula, que mantienen viva la vida económica del municipio".

Asimismo, remarcó que "Mula necesita un gobierno municipal del Partido Popular, que defienda los intereses de Mula por encima de los del Partido Socialista, que en el ayuntamiento de Mula ponga pie en pared ante los ataques y las tropelías del Gobierno de Pedro Sánchez".

López Miras recalcó que "Mula necesita un cambio político, que llegará de la mano del proyecto de renovación e ilusión liderado por Francisco Pastor", al que definió como "sólido, moderno y preparado".

Un proyecto "sólido y moderno" para Mula

Por su parte, Francisco Pastor destacó "el compromiso del Partido Popular con los ciudadanos de Mula, con los empresarios de Mula, con los agricultores de Mula, con los ganaderos de Mula, con toda la sociedad civil de Mula".

"Hoy damos salida a un proyecto sólido, moderno, preparado para dar un cambio de rumbo al Gobierno municipal de Mula, para trabajar para la ciudad de Mula con el apoyo del Partido Popular de la Región de Murcia, con su presidente y toda la Junta Directiva", declaró Pastor.

"Nos sentimos muy fortalecidos porque este compromiso del PP va a ser importante y necesario para el cambio político que necesita Mula", concluyó.