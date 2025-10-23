Lorca exigirá dejar sin efecto todo lo relacionado con las Zonas de Flujo Preferente desde 2020

El Ayuntamiento de Lorca exigirá que todos los trámites relacionados con las Zonas de Flujo Preferente puestos en marcha desde 2020 sean suspendidos mientras no se ejecuten las infraestructuras hidráulicas previstas en el Plan de Defensa contra Inundaciones. Y lo hará tras la aprobación –asegurada gracias a la mayoría absoluta de la que disponen PP y Vox– de la moción desarrollada por ambas formaciones, en la que aluden a la falta de "rigor técnico, consenso vecinal y coordinación institucional" de estas actuaciones como motivo principal.

"Estas actualizaciones han incluido la delimitación de las denominadas Zonas de Flujo Preferente (ZFP), que afectan de manera directa a miles de vecinos del municipio, especialmente en las pedanías de Campillo, Cazalla, Purias, Torrecilla, Río, Tercia, La Hoya y otras zonas del Valle del Guadalentín", significaba la edil de Urbanismo, María Hernández, a la vez que cifraba en "más de un 50%" el aumento de las citadas zonas con la última actualización.

José Martínez y María Hernández desvelaban el contenido de la moción. / L.O.

"Supone una expropiación encubierta de más de 2.500 hectáreas, afectando gravemente al desarrollo urbanístico, agrícola y económico del municipio", subrayaba la concejala, que acusaba a la Confederación Hidrográfica del Segura de "trazar líneas de colores arbitrarias sin consulta previa, sin transparencia ni participación ciudadana".

Por su parte José Martínez, responsable de Emergencias, hacía hincapié en la "situación de inseguridad jurídica y económica" generada por los cambios en las ZFP en "cientos de familias lorquinas, que se han visto privadas de su derecho a construir, vender o desarrollar sus propiedades". "No solo reclamamos la anulación de los efectos derivados de la última delimitación de las Zonas de Flujo Preferente (ZFP) en el término municipal de Lorca, sino también de todas las declaraciones, mapas y documentos técnicos relativos a ZFP emitidos desde el año 2020, por carecer de rigor técnico, consenso vecinal y coordinación institucional", completaba Hernández Benítez, que exigía el inicio de un nuevo proceso "desde cero".

Presas pendientes

Del mismo modo, los ediles destacaban que la moción también incluye la petición de que se ejecuten de manera urgente y prioritaria las infraestructuras de defensa contra inundaciones en el Valle del Guadalentín, incluyendo las presas de laminación y diques en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla; el canal de desagüe de la Rambla de Biznaga; la limpieza y mantenimiento de cauces y ramblas; y la actualización del Plan de Defensa contra Inundaciones con criterios técnicos consensuados.